Полузащитник "Челси" признан лучшим игроком года в английской премьер-лиге

Также назван лучший молодой игрок АПЛ.
Сегодня 08:45
Фото с сайта thetimes.co.uk
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим игроком года в английской премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном твиттере PFA.
Об этом было объявлено на торжественной церемонии вручения наград ассоциации - PFA Awards-2017, прошедшей 23 апреля в Лондоне.
Помимо 26-летнего Канте, на звание лучшего игрока года в АПЛ претендовали Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Алексис Санчес ("Арсенал"). Победитель был избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.
Канте стал третьим французом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виера (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).
Награда вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне звание лучшего игрока по версии PFA получил полузащитник "Лестера" Рияд Марез. Ранее победителями в этой номинации становились такие футболисты, как Луис Суарес, Гарет Бейл, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Стивен Джеррард, Тьерри Анри, Руд ван Нистелрой, Тедди Шерингем, Рой Кин, Алан Ширер, Криштиану Роналду, Эрик Кантона и другие.
Канте в июле 2016 года перешел в "Челси" из "Лестера", в составе которого стал чемпионом Англии. В текущем сезоне хавбек провел за "синих" 36 игр и забил два мяча.
Лучшим молодым игроком Премьер-лиги второй год подряд признается полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.
Об этом было объявлено на торжественной церемонии вручения наград ассоциации - PFA Awards-2017, прошедшей 23 апреля в Лондоне.
Помимо 26-летнего Канте, на звание лучшего игрока года в АПЛ претендовали Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"), Алексис Санчес ("Арсенал"). Победитель был избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.
Канте стал третьим французом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виера (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).
Награда вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне звание лучшего игрока по версии PFA получил полузащитник "Лестера" Рияд Марез. Ранее победителями в этой номинации становились такие футболисты, как Луис Суарес, Гарет Бейл, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Стивен Джеррард, Тьерри Анри, Руд ван Нистелрой, Тедди Шерингем, Рой Кин, Алан Ширер, Криштиану Роналду, Эрик Кантона и другие.
Канте в июле 2016 года перешел в "Челси" из "Лестера", в составе которого стал чемпионом Англии. В текущем сезоне хавбек провел за "синих" 36 игр и забил два мяча.
Лучшим молодым игроком Премьер-лиги второй год подряд признается полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.