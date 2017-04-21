"Бавария" интересуется Алексисом Санчесом

Контракт рассчитан до лета 2018 года.
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Алексис Санчес. Фото с сайта independent.co.uk
Полузащитник "Арсенала" и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает Kicker.
Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовски и при необходимости заменить его.
Контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.
Ранее претендентом на Санчеса называется французский ПСЖ.
Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовски и при необходимости заменить его.
Контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.
Ранее претендентом на Санчеса называется французский ПСЖ.