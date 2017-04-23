"Манчестер Юнайтед" может купить за 50 миллионов евро футболиста "Монако"

Английский клуб ведет переговоры с игроком и его нынешним клубом.
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Бернарду Силва. Фото с сайта fansided.com
Полузащитник "Монако" и сборной Португалии Бернарду Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По данным France Football, игроком интересуется "Манчестер Юнайтед". Клубы вступили в переговоры, а сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.
Переход Силвы в "Манчестер Юнайтед" может случиться летом. Английский клуб успешно продвинулся в переговорах и с "Монако", и с самим футболистом.
23-летний Силва забил шесть голов и отдал десять голевых передач в 32 матчах чемпионата Франции этого сезона. В Лиге чемпионов на счету хавбека три мяча и один ассист в 13 играх.
Осенью 2016 года Силва дебютировал в составе сборной Португалии. Он провел три матча в квалификации чемпионата мира - 2018.
Ранее сообщалось об интересе к Силве со стороны "Челси".
По данным France Football, игроком интересуется "Манчестер Юнайтед". Клубы вступили в переговоры, а сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро.
Переход Силвы в "Манчестер Юнайтед" может случиться летом. Английский клуб успешно продвинулся в переговорах и с "Монако", и с самим футболистом.
23-летний Силва забил шесть голов и отдал десять голевых передач в 32 матчах чемпионата Франции этого сезона. В Лиге чемпионов на счету хавбека три мяча и один ассист в 13 играх.
Осенью 2016 года Силва дебютировал в составе сборной Португалии. Он провел три матча в квалификации чемпионата мира - 2018.
Ранее сообщалось об интересе к Силве со стороны "Челси".