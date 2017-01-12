"Манчестер Сити" потерпел разгромное поражение от "Эвертона" в матче АПЛ

Голкипер "горожан" Клаудио Браво не отразил ни одного удара в створ.

Футболисты "Эвертона" одержали крупную победу над "Манчестер Сити" в домашнем матче 21-го тура английской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Гудисон Парк" проходила сегодня, 15 января, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе "Эвертона" голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (79) и Адемола Лукман (94).

В этой игре голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво не смог отразить ни одного удара в створ своих ворот, а наставник "горожан" Хосеп Гвардиола потерпел самое крупное поражение в рамках национальных чемпионатов в тренерской карьере - до этого его команды дважды проигрывали со счетом 0:4, но в Лиге чемпионов.

После 21-го тура "Манчестер Сити" с 42 очками идет на пятом месте. В активе "Эвертона" теперь 33 балла - "ириски" занимают седьмую строчку в турнирной таблице.