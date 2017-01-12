Жозе Моуринью хочет купить в "Манчестер Юнайтед" футболиста "Челси"

Именно португальский специалист привел его в лондонский клуб.

Полузащитник "Челси" и сборной Сербии Неманья Матич может перейти в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно, сообщает Mirror.

В трансфере футболиста заинтересован главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Работая в "Челси", именно португальский специалист настоял на приобретении Матича у "Бенфики" в 2014 году.

На трансфер Матича "МЮ" хочет потратить 22 миллиона фунтов, которые клуб получил от перехода французского полузащитника Моргана Шнайдерлина в "Эвертон".

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Матич отдал шесть голевых передач в 20 проведенных матчах.