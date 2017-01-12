"Челси" в гостях разгромил действующего чемпиона Англии

Лондонцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Футболисты лондонского "Челси" в гостях разгромили "Лестер" в матче 21-го тура чемпионата Англии, сообщает агентство "Р-Спорт".

Игра в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

Таким образом, "Челси" выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате страны и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Действующий чемпион Англии "Лестер" с 21 очком занимает 15-е место.

В следующем туре лондонцы 22 января примут "Халл Сити". "Лестер" в этот же день сыграет на выезде с "Саутгемптоном".