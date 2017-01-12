"Челси" купит Морату или Лукаку в случае ухода Косты - СМИ

По информации СМИ Диего Коста поссорился с Антонио Конте.

Лондонский "Челси" купит Альваро Мората или Ромелу Лукаку в случае ухода Диего Косты, сообщает "Евроспорт".

Антонио Конте определился с теми, кто заменит в команде Диего Косту. Главная трансферная цель лондонцев - форвард "Реала" Альваро Мората, у которого нет стабильного места в стартовом составе мадридцев.

Если вариант с испанцем сорвется, то альтернативой будет нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку, выступавший за "Челси" с 2011 по 2014 год.

Напомним, что по информации СМИ, Диего Коста поссорился с Антонио Конте и не попал в заявку на матч против "Лестера". По данным Sky Sports, форвард имеет на руках многомиллионное предложение из Китая. Стоит отметить, что Коста с 14 голами возглавляет список бомбардиров АПЛ-2016/17.