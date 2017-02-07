Нас откружили, как террористов. Было очень страшно - казахстанская биатлонистка Полторанина о допинг-скандале

Спортсменка призналась, что команда была в шоке.
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Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина, принимавшая участие в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, рассказала об обыске, который накануне устроила в отеле полиция.
"Мы были в шоке, когда вчера вечером в отель пришла большая группа людей - и окружила нас. Как террористов каких-то! Было очень страшно. Кого-то мурыжили до двух часов ночи, кого-то до четырех. Сначала был допинг-контроль, потом полицейские все перерыли в комнатах. Затем повели в полицию, составляли протокол, делали допрос. Вообще всех! В том числе, сервисеров. Не спали всю ночь. Сегодня вышли - никаких эмоций. Очень тяжело. Ситуация крайне странная. Но у нас нет никаких сомнений, что все закончится хорошо. Мы уверены в себе на 100 процентов, ничего запрещенного у нас не найдут, потому что мы этого никогда не принимали", - цитирует Полторанину "Спорт-Экспресс".
На эстафете сборная Казахстана заняла 11-е место. Подозреваемые в употреблении допинга казахстанские биатлонисты были допущены к соревнованиям после того, как у них в отеле был проведен обыск на наличие запрещенных препаратов и взяты анализы. До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований, так как их вина не доказана.
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.