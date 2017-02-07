Всю сборную Казахстана по биатлону проверили на допинг

На команду донесли полиции.
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У всех биатлонистов сборной Казахстана взяли допинг-пробы крови и мочи, сообщает "Спорт-Экспресс".
Результаты анализов будут известны позднее. На старт сегодняшней смешанной эстафеты чемпионата мира в Австрии казахстанские спортсмены выйдут.
Напомним, недавно стало известно, что австрийская полиция обнаружила у сборной Казахстана по биатлону запрещенные препараты.
По сообщению анонимного свидетеля на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации.