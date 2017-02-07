Полиция обнаружила запрещенные препараты у сборной Казахстана на ЧМ по биатлону - СМИ

8 февраля команда Казахстана не вышла на церемонию открытия чемпионата мира.
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8 февраля австрийская полиция провела обыск в расположении команды Казахстана в Хохфильцене и обнаружила многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на полицейскую сводку. Все это было изъято, по факту обнаружения начаты следственные действия.
"Также в сводке сообщается, что в январе 2017 года, по сообщению анонимного свидетеля, на заправочной станции в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено значительное количество использованного медицинского одноразового оборудования, такого как одноразовые шприцы, системы для переливания крови и ампулы из-под лекарств. Там же содержалось некоторое количество рукописных предписаний, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования.
По информации "Чемпионат.com", вчера команда Казахстана не вышла на церемонию открытия чемпионата мира. А сегодня до начала смешанной эстафеты состоится пресс-конференция криминальной полиции Австрии, которая предположительно заявит об обнаружении запрещенных препаратов в расположении команды Казахстана. Пресс-конференция начнется примерно в 18:00 по времени Астаны.