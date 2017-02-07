Подозреваемые в допинге казахстанские биатлонисты стали 11-ми в смешанной эстафете на ЧМ

Перед стартом чемпионата мира разразился допинг-скандал.
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Сборная Казахстана по биатлону приняла участие в смешанной эстафете на чемпионате мира, который сегодня стартовал в австрийском городе Хохфильцен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмены были допущены к соревнованиям после того, как у них в отеле был проведен обыск на наличие запрещенных препаратов и взяты анализы на допинг. До получения результатов организаторы решили не снимать казахстанских спортсменов с соревнований, так как их вина не доказана.
В смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 километров) Казахстан представляли Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Максим Браун и Ян Савицкий. Они заняли 11-е место. Тройку призеров составили команды Германии, Франции и России.
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение. По словам Ольги Полтораниной, биатлонисты уверены в своей невиновности.