В Федерации биатлона Казахстана прокомментировали ситуацию с обнаружением запрещенных препаратов перед стартом ЧМ

Команду проверили на допинг после анонимного сообщения в полицию.
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Генеральный секретарь федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов прокомментировал ситуацию с обнаружением запрещенных препаратов в сборной Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Австрии, сообщает "Чемпионат.сом".
"23 января на одной из заправок города Инцель (недалеко от Рупольдинга) была обнаружена коробка с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды. Это и стало причиной вчерашнего обыска в нашей команде. Полиция явилась в отель, где проживает наша команда и произвела обыск в комнатах. Также австрийская НАДА провела допинг-тесты у всех спортсменов и анализы на ДНК. Мы ждем их результатов и верим в чистоту наших спортсменов.
Запрещенных препаратов, по моей информации, там не было, а на все медикаменты, которые у нас в команде, используются есть разрешенные документы. То же самое касается и обнаруженных при обыске вчера препаратов. Наше отсутствие на церемонии открытия связано не с обыском, а с тем, что многие спортсмены только приехали с Универсиады в Алматы. Они пропустят сегодняшнюю смешанную эстафету. Атмосфера в команде нормальная, нервозности нет, так как все уверены в своей невиновности", - рассказал Уссенов.
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых было обнаружено использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет.