Мы уверены в себе на 100 процентов. Они ничего не найдут - биатлонистка Ольга Полторанина

Казахстанская спортсменка прокомментировала обыски в отеле.
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Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина прокомментировала обыски, прошедшие в отеле, где проживает сборная Казахстана, сообщает "Чемпионат.сом". По ее словам, детали скандала самим спортсменам неизвестны.
"Мы уверены в себе на 100 процентов. Они ничего не найдут. Нам ничего не сказали, просто собрали и повезли. Наверное, тренерам объяснили, что это за препараты, но нам ничего не известно", - сказала Полторанина.
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.