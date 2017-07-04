Михаил Кукушкин отыгрался с 0:2, но не смог пробиться в третий круг "Уимблдона"

Матч продолжался больше трех часов.
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Михаил Кукушкин. Фото с сайта zimbio.com
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде "Уимблдона" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго круга Кукушкин в пяти сетах уступил немцу Мише Звереву. Казахстанец неудачно начал матч, проиграв два сета, но затем проявил характер и сравнял счет, однако концовка осталась за соперником - 1:6, 2:6, 6:2, 6:3, 4:6. Теннисисты провели на корте три часа и девять минут.
29-летний Кукушкин занимает 118-е место в последнем рейтинге ATP, а его ровесник Зверев является 30-й ракеткой мира. В личных встречах счет теперь равным - 2:2.
Для Кукушкина этот "Уимблдон" стал седьмым в карьере. Лучший результат он показал 2014 году, когда дошел до третьего круга.
Ранее в мужской сетке "Уимблдона-2017" выбыл казахстанец Александр Бублик, проигравший в матче первого круга действующему чемпиону Энди Маррею из Великобритании - 1:6, 4:6, 2:6. На турнире Бублик также запомнился встречей с Кейт Миддлтон из королевской семьи и интервью Eurosport, в котором проверили его знание казахского.
Добавим, что после 20:10 по времени Астаны свой матч второго круга в женской сетке проведет казахстанка Зарина Дияс, которая встретится с Ариной Родионовой из Австралии. В первом раунде завершила выступления еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева, в двух сетах уступившая латвийке Анастасии Севастовой - 1:6, 6:7.
В матче второго круга Кукушкин в пяти сетах уступил немцу Мише Звереву. Казахстанец неудачно начал матч, проиграв два сета, но затем проявил характер и сравнял счет, однако концовка осталась за соперником - 1:6, 2:6, 6:2, 6:3, 4:6. Теннисисты провели на корте три часа и девять минут.
29-летний Кукушкин занимает 118-е место в последнем рейтинге ATP, а его ровесник Зверев является 30-й ракеткой мира. В личных встречах счет теперь равным - 2:2.
Для Кукушкина этот "Уимблдон" стал седьмым в карьере. Лучший результат он показал 2014 году, когда дошел до третьего круга.
Ранее в мужской сетке "Уимблдона-2017" выбыл казахстанец Александр Бублик, проигравший в матче первого круга действующему чемпиону Энди Маррею из Великобритании - 1:6, 4:6, 2:6. На турнире Бублик также запомнился встречей с Кейт Миддлтон из королевской семьи и интервью Eurosport, в котором проверили его знание казахского.
Добавим, что после 20:10 по времени Астаны свой матч второго круга в женской сетке проведет казахстанка Зарина Дияс, которая встретится с Ариной Родионовой из Австралии. В первом раунде завершила выступления еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева, в двух сетах уступившая латвийке Анастасии Севастовой - 1:6, 6:7.