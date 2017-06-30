Юлия Путинцева проиграла в первом круге "Уимблдона"

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Юлия Путинцева. Фото с сайта hiveminer.com
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на "Уимблдоне" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге одиночного разряда она в двух сетах проиграла Анастасии Севастовой из Латвии - 1:6, 6:7. При это во втором отрезке Путинцева дважды вела с отрывом в два очка, но оба раза позволила сопернице отыграться. Теннисистки провели на корте 1 час и 2 минуты.
В рейтинге WTA 22-летняя Путинцева идет на 43-м месте, а 27-летняя Севастова является 19-й ракеткой мира. Счет по личным встречам теперь равный - 1:1.
Ранее завершил выступление на "Уимблдоне" казахстанец Александр Бублик, который в трех сетах проиграл первой ракетке мира и действующему победителю турнира британцу Энди Маррею - 1:6, 4:6, 2:6.
Сегодня, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют еще два представителя Казахстана - это Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.
В первом круге одиночного разряда она в двух сетах проиграла Анастасии Севастовой из Латвии - 1:6, 6:7. При это во втором отрезке Путинцева дважды вела с отрывом в два очка, но оба раза позволила сопернице отыграться. Теннисистки провели на корте 1 час и 2 минуты.
В рейтинге WTA 22-летняя Путинцева идет на 43-м месте, а 27-летняя Севастова является 19-й ракеткой мира. Счет по личным встречам теперь равный - 1:1.
Ранее завершил выступление на "Уимблдоне" казахстанец Александр Бублик, который в трех сетах проиграл первой ракетке мира и действующему победителю турнира британцу Энди Маррею - 1:6, 4:6, 2:6.
Сегодня, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют еще два представителя Казахстана - это Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.