Казахстанец Александр Бублик взял семь геймов в матче с Энди Марреем на "Уимблдоне"

В этом матче играли дебютант и действующий чемпион турнира.
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Бублик и Маррей. Фото с официального твиттера "Уимблдона"
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл британцу Энди Маррею в первом круге "Уимблдона" в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Их матч проходил сегодня, 3 июля, на центральном корте и продолжался один час и 48 минут. По итогам трех сетов уверенную победу одержал Маррей - 6:1, 6:4, 6:2.
Во втором и третьем сетах матч прерывался из-за дождя. Организаторам потребовалось некоторое время, чтобы закрыть крышу.
20-летний Бублик занимает 134-е место в рейтинге ATP, а 30-летний Маррей является первой ракеткой мира. Прошедший матч стал для них первой очной встречей.
На этом "Уимблдоне" Маррей выступает в качестве действующего чемпиона турнира. А вот Бублик проиграл в квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер, причем для него это был дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
Сегодня после 22:00 по времени Астаны в женском разряде "Уимблдона" казахстанка Юлия Путинцева в матче первого круга встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.
Завтра, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют еще два представителя Казахстана - это Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.
Их матч проходил сегодня, 3 июля, на центральном корте и продолжался один час и 48 минут. По итогам трех сетов уверенную победу одержал Маррей - 6:1, 6:4, 6:2.
Во втором и третьем сетах матч прерывался из-за дождя. Организаторам потребовалось некоторое время, чтобы закрыть крышу.
20-летний Бублик занимает 134-е место в рейтинге ATP, а 30-летний Маррей является первой ракеткой мира. Прошедший матч стал для них первой очной встречей.
На этом "Уимблдоне" Маррей выступает в качестве действующего чемпиона турнира. А вот Бублик проиграл в квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер, причем для него это был дебют на третьем в сезоне турнире "Большого шлема".
Сегодня после 22:00 по времени Астаны в женском разряде "Уимблдона" казахстанка Юлия Путинцева в матче первого круга встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.
Завтра, 4 июля, на "Уимблдоне" стартуют еще два представителя Казахстана - это Михаил Кукушкин и Зарина Дияс.