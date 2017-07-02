Казахстанский теннисист встретился с Кейт Миддлтон и удостоился похвалы от первой ракетки мира

Представительница королевской семьи смотрела его матч на "Уимблдоне".
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Кейт Миддлтон. Фото Getty Images©
Казахстанский теннисист Александр Бублик во время "Уимблдона" встретился с Кейт Миддлтон - Герцогиней Кембриджской и супругой принца Великобритании Уильяма.
3 июля первом круге Бублик трех сетах уступил британцу Энди Маррею (6:1, 6:4, 6:2), который на данный момент является первой ракеткой мира и действующим победителем турнира.
В королевской ложе центрального корта матч Бублик - Маррей смотрела Миддлтон. Рядом с ней находился и известный английский актер Доминик Купер.
Как сообщает журнал Hello, перед началом матча Миддлтон встретилась с некоторыми из участников "Уимблдона" и легендарной Мартиной Навратиловой. Герцогиня является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который и проводит старейший теннисный турнир в мире.
"Приятно встретиться с Кейт Миддлтон. Спасибо за теплые слова", - написал Бублик в твиттере.
Кроме того, Бублик удостоился похвалы от Маррея. Лучший теннисист мира отметил харизму казахстанского игрока.
"Я говорил с Бубликом во время перерыва из-за дождя о центральном корте и о матче в целом, а это довольно редко происходит. У Саши есть своя харизма", - цитирует Маррея официальный твиттер "Уимблдона".
Сам Бублик назвал день матча с Марреем лучшим в своей жизни. Для 20-летнего казахстанца этот "Уимблдон" стал первым в карьере.
3 июля первом круге Бублик трех сетах уступил британцу Энди Маррею (6:1, 6:4, 6:2), который на данный момент является первой ракеткой мира и действующим победителем турнира.
В королевской ложе центрального корта матч Бублик - Маррей смотрела Миддлтон. Рядом с ней находился и известный английский актер Доминик Купер.
Как сообщает журнал Hello, перед началом матча Миддлтон встретилась с некоторыми из участников "Уимблдона" и легендарной Мартиной Навратиловой. Герцогиня является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который и проводит старейший теннисный турнир в мире.
"Приятно встретиться с Кейт Миддлтон. Спасибо за теплые слова", - написал Бублик в твиттере.
Glad to meet Kate Middleton, thanks for a warm words #Wimbledon2017 #NextGenATP pic.twitter.com/y69LAQtVB4— Sasha Bublik (@AlexanderBublik) 3 июля 2017 г.
Кроме того, Бублик удостоился похвалы от Маррея. Лучший теннисист мира отметил харизму казахстанского игрока.
"Я говорил с Бубликом во время перерыва из-за дождя о центральном корте и о матче в целом, а это довольно редко происходит. У Саши есть своя харизма", - цитирует Маррея официальный твиттер "Уимблдона".
Murray on Bublik: "I was chatting to him in the rain delay about Centre Court & the match, which is pretty rare. He's a bit of a character" pic.twitter.com/yRYp6KVQcC— Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2017 г.
Сам Бублик назвал день матча с Марреем лучшим в своей жизни. Для 20-летнего казахстанца этот "Уимблдон" стал первым в карьере.