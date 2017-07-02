Казахстанский теннисист Бублик назвал день матча с Марреем на "Уимблдоне" лучшим в жизни

Он поблагодарил всех за поддержку.
Вчера 22:56
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Александр Бублик. Фото Reuters©
Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от участия в "Уимблдоне-2017", передает корреспондент Vesti.kz.
На турнире в Лондоне Бублик проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В матче первого круга он в трех сетах уступил британцу Энди Маррею (6:1, 6:4, 6:2), который на данный момент является первой ракеткой мира и действующим победителем "Уимблдона".
"Пока это лучший день в моей жизни. Спасибо за поддержку. Увидимся в следующем году!" - написал Бублик в официальном твиттере.
В Instagram Бублик обратился к сопернику, употребив обращение сэр, которое в Великобритании употребляют и в отношении рыцарей - в декабре 2016 года Маррей получил рыцарские титулы от королевы Елизаветы II.
"Спасибо, сэр Энди Маррей и "Уимблдон", за чудесный опыт. Лучший день в моей жизни. Спасибо за поддержку!" - говорится в посте Бублика.
Для 20-летнего Бублика нынешний "Уимблдон" стал первым в карьере. Уроженец Ленинградской области стал профессионалом в 2014 году, а в ноябре 2016 года он сменил Россию на Казахстан. В последнем рейтинге ATP Бублик занимает 134-е место.
На турнире в Лондоне Бублик проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В матче первого круга он в трех сетах уступил британцу Энди Маррею (6:1, 6:4, 6:2), который на данный момент является первой ракеткой мира и действующим победителем "Уимблдона".
"Пока это лучший день в моей жизни. Спасибо за поддержку. Увидимся в следующем году!" - написал Бублик в официальном твиттере.
В Instagram Бублик обратился к сопернику, употребив обращение сэр, которое в Великобритании употребляют и в отношении рыцарей - в декабре 2016 года Маррей получил рыцарские титулы от королевы Елизаветы II.
"Спасибо, сэр Энди Маррей и "Уимблдон", за чудесный опыт. Лучший день в моей жизни. Спасибо за поддержку!" - говорится в посте Бублика.
Best day in my life so far. Thanks for all support. See you next year @Wimbledon #NextGenATP— Sasha Bublik (@AlexanderBublik) 3 июля 2017 г.
Для 20-летнего Бублика нынешний "Уимблдон" стал первым в карьере. Уроженец Ленинградской области стал профессионалом в 2014 году, а в ноябре 2016 года он сменил Россию на Казахстан. В последнем рейтинге ATP Бублик занимает 134-е место.