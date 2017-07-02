"Базар жок - что за слово?". Eurosport проверил Александра Бублика на знание казахского языка

Бывший россиянин перешел под флаг Казахстана в конце 2016 года.

Российский телеканал Eurosport сделал забавное интервью с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который в первом круге "Уимблдона" проиграл британцу Энди Маррею.



В матче против лидера рейтинга ATP и действующего победителя турнира Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах - 1:6, 4:6, 2:6. Матч прерывался из-за дождя и продолжался один час и 48 минут.



Комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия - Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка.



20-летний Бублик родом из Ленинградской области. Профессионалом он стал в 2014 году, а во взрослых турнирах начал играть в 2016. Последние семь месяцев Бублик выступает под флагом Казахстана. Сейчас он занимает 134-ю позицию в рейтинге ATP и считается одним из самых прогрессирующих молодых игроков мира.







- Рядом с нами человек, который играл против самого Энди Маррея! Саша, добрый день.

- Здравствуйте. Сэра Энди Маррея!



- Поделись первыми ощущениями от центрального корта и от матча с Марреем.

- Это - лучший день в моей жизни. Что еще можно сказать, когда ты играешь с человеком, который защищает свой титул на центральном корте! Тем более "Уимблдон" - такой турнир! Когда приехал сюда в первый раз, было ощущение, что теннис каким был сто лет, таким и остался. Невероятные эмоции, я очень счастлив, что "Уимблдон" именно так закончился для меня.



- Как вообще оцениваешь свою игру?

- Выше среднего, процентов 70 своих сил и нервов показал против хорошей игры Энди и его великолепного тенниса.



- Вы знаете, что Александр представляет Казахстан. На Eurosport у нас сейчас проходят дни казахской культуры. Саша - самый известный казахский теннисист за последние полгода, да простит меня Михаил Кукушкин. У меня первый вопрос - ты казах или казахстанец?

- Я - русский, который играет за Казахстан!



- Вот как вывернулся, ты посмотри на него!

- 1:0 в мою пользу получается?



- Какая самая известная велокоманда в Казахстане?

- Так я же теннисист, откуда я могу знать про велоспорт?!



- "Астана" - ну что же ты?! Хорошо, а про президента знаешь, кто первый президент Казахстана?

- Нурсултан Назарбаев.



- Боже мой, молодец, бинго! Видите, какие умные у нас теннисисты! Ты разговариваешь по-казахски? У нас для тебя есть два слова, Владас их подготовил.

- Я не буду их называть. (смеется)



- Нет, мы сами будем их называть, а ты будешь пытаться угадать. Первое слово - бисмилля?

- Еда какая-то?



- Нет. Вот ты, когда увидел сетку и Маррея, подумал - полное бисмилля ...

- (смеется)



- Боже мой, вот, бисмилля, Маррей попался ... То есть это - испуг.

- Так я обрадовался!



- Что же ты обрадовался-то?

- Подумал, отлично - Маррей, сэр!



- Второе слово - базар жок. Как думаешь, что это означает?

- (смеется) Что это за слова вообще?



- Вот ты увидел Анну в красивом платье, а она спрашивает - как тебе мое платье сегодня, а ты ей говоришь - ...?

- (смеется) Что-что?



- "Базар жок"! Отличное, красиво! Дни казахской культуры на Eurosport провалились, потому что ...

- Я почти два вопроса из четырех угадал.



- Хорошо. Он нас обыграл!

Отметим, что в марте этого года Бублик в интервью российскому изданию "Спорт день за днем" заявил, что никогда не вернется в родную сборную.



"Я уважаю Казахстан. Я понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен.



С нетерпением жду, когда смогу выступать в Кубке Дэвиса. Мы уже приняли решение играть за Казахстан, я никогда не вернусь в сборную России", - сказал тогда Бублик.



По правилам ITF Бублик сможет выступать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса с ноября 2018 года. Международная теннисная федерация устанавливает двухгодичный "карантин" для игроков при смене спортивного гражданства.