"Базар жок - что за слово?". Eurosport проверил Александра Бублика на знание казахского языка

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

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"Базар жок - что за слово?". Eurosport проверил Александра Бублика на знание казахского языка

Бывший россиянин перешел под флаг Казахстана в конце 2016 года.

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4 Комментария
Скриншот с видео Eurosport
Скриншот с видео Eurosport

Российский телеканал Eurosport сделал забавное интервью с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, который в первом круге "Уимблдона" проиграл британцу Энди Маррею

В матче против лидера рейтинга ATP и действующего победителя турнира Бублик взял семь геймов и проиграл в трех сетах - 1:6, 4:6, 2:6. Матч прерывался из-за дождя и продолжался один час и 48 минут. 

Комментаторы Eurosport Владас Ташев (настоящая фамилия - Ласицкас) и Анна Чакветадзе, которая в прошлом была пятой ракеткой мира, проверили Бублика на знание казахского языка. 

20-летний Бублик родом из Ленинградской области. Профессионалом он стал в 2014 году, а во взрослых турнирах начал играть в 2016. Последние семь месяцев Бублик выступает под флагом Казахстана. Сейчас он занимает 134-ю позицию в рейтинге ATP и считается одним из самых прогрессирующих молодых игроков мира. 



- Рядом с нами человек, который играл против самого Энди Маррея! Саша, добрый день. 
- Здравствуйте. Сэра Энди Маррея! 

- Поделись первыми ощущениями от центрального корта и от матча с Марреем. 
- Это - лучший день в моей жизни. Что еще можно сказать, когда ты играешь с человеком, который защищает свой титул на центральном корте! Тем более "Уимблдон" - такой турнир! Когда приехал сюда в первый раз, было ощущение, что теннис каким был сто лет, таким и остался. Невероятные эмоции, я очень счастлив, что "Уимблдон" именно так закончился для меня. 

- Как вообще оцениваешь свою игру? 
- Выше среднего, процентов 70 своих сил и нервов показал против хорошей игры Энди и его великолепного тенниса. 

- Вы знаете, что Александр представляет Казахстан. На Eurosport у нас сейчас проходят дни казахской культуры. Саша - самый известный казахский теннисист за последние полгода, да простит меня Михаил Кукушкин. У меня первый вопрос - ты казах или казахстанец? 
- Я - русский, который играет за Казахстан!

- Вот как вывернулся, ты посмотри на него!
- 1:0 в мою пользу получается? 

- Какая самая известная велокоманда в Казахстане?
- Так я же теннисист, откуда я могу знать про велоспорт?!

- "Астана" - ну что же ты?! Хорошо, а про президента знаешь, кто первый президент Казахстана?
- Нурсултан Назарбаев. 

- Боже мой, молодец, бинго! Видите, какие умные у нас теннисисты! Ты разговариваешь по-казахски? У нас для тебя есть два слова, Владас их подготовил.
- Я не буду их называть. (смеется) 

- Нет, мы сами будем их называть, а ты будешь пытаться угадать. Первое слово - бисмилля?
- Еда какая-то?

- Нет. Вот ты, когда увидел сетку и Маррея, подумал - полное бисмилля ... 
- (смеется)

- Боже мой, вот, бисмилля, Маррей попался ... То есть это - испуг. 
- Так я обрадовался!

- Что же ты обрадовался-то?
- Подумал, отлично - Маррей, сэр!

- Второе слово - базар жок. Как думаешь, что это означает?
- (смеется) Что это за слова вообще?

- Вот ты увидел Анну в красивом платье, а она спрашивает - как тебе мое платье сегодня, а ты ей говоришь - ...?
- (смеется) Что-что?

- "Базар жок"! Отличное, красиво! Дни казахской культуры на Eurosport провалились, потому что ... 
- Я почти два вопроса из четырех угадал. 

- Хорошо. Он нас обыграл!

Отметим, что в марте этого года Бублик в интервью российскому изданию "Спорт день за днем" заявил, что никогда не вернется в родную сборную. 

"Я уважаю Казахстан. Я понял, что можно любить страну, если она не твоя родина, но реально тебе помогает. Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее. Я безумно им благодарен.

С нетерпением жду, когда смогу выступать в Кубке Дэвиса. Мы уже приняли решение играть за Казахстан, я никогда не вернусь в сборную России", - сказал тогда Бублик. 

По правилам ITF Бублик сможет выступать за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса с ноября 2018 года. Международная теннисная федерация устанавливает двухгодичный "карантин" для игроков при смене спортивного гражданства. 

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 07:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 754
Мына маймылга миллиондап акша толеп жатыр-ау?.Бисмильахи созин келемеж еткендер Алланын кахарына ушрасын.
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Bauer Jean Сегодня 07:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Молодец. Тамаша
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Dias Nurmukhamet Сегодня 08:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Этому Бублику вообще до Казахстана пофиг. Он деньги делает. Наши спортивные чиновники нет чтобы развивать детский, юношеский теннис у нас, заключают контракты с малоизвестными рос теннисистами. Никто из них не показал хорошей игры.. Зачем им потеть за нас.. А деньги получают с наших налогов. Видел игры Бублика только слышал маты и все, постоянно ошибается, играет напохуй. Вот так мы и живем. Мынау мал казакша да сойлемейди, окымайды да. Доскараев ты чиновник в теннисе, дай развитие теннису. Джон Макинрой сказал - Необходим доступный теннис для детей, тгда развитие пойдет.
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Алтай Калимов Сегодня 08:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1475
Будь добр учи казахский и мриживайся к наешей культуре!
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