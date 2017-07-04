В Бхубанешваре прошла официальная церемония открытия чемпионата Азии по легкой атлетике

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
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Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 16:30
Дияс Родионова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
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Дияс Родионова 18:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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В Бхубанешваре прошла официальная церемония открытия чемпионата Азии по легкой атлетике

В Индию съехались более 800 сильнейших легкоатлетов из 45 стран.

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Фото предоставлено Федерацией легкой атлетики Казахстана
Фото предоставлено Федерацией легкой атлетики Казахстана
Прошло официальное открытие чемпионата Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия), сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Казахстана.

Стадион Kalinga, который буквально три с половиной месяца назад начали реконструировать для принятия чемпионата Азии, на два часа стал эпицентром грандиозного шоу, подаренного зрителям и участникам организаторами. Здесь была показана и история страны, и "танец дракона", и традиционные индийские танцы, и световое шоу. Специалисты отмечают, что церемония открытия была одной из самых лучших за последние годы и по уровню организации ее можно смело отнести к уровню соревнований мирового уровня.

Команда Казахстана, вышедшая на церемонию открытия во главе со знаменосцем Дианой Нусупбековой, будет в Бхубанешваре одной из самых многочисленных. При этом в церемонии открытия не участвовали спортсмены, которым предстоит выступать 6 июля - это спринтеры Виктория Зябкина и Ольга Сафронова, дискобол Евгений Миловацкий и другие.

В целом в Бхубанешвар в эти дни съехались более 800 сильнейших легкоатлетов из 45 стран. Казахстанская команда приехала 3 июля несколькими группами из Алматы и Астаны. В общем, нашу страну будет представлять 31 атлет, для которых турнир является также возможностью выполнить норматив на чемпионат мира в Лондоне, до старта которого остался один месяц.

Состав сборной Казахстана по легкой атлетике на чемпионат Азии

Мужчины
Григорьев Владислав - 100 и 200 метров, Иван Иванов - толкание ядра, Вячеслав Земс - 110 метров с барьерами и 100 метров, Артур Гафнер - метание копья, Данил Полянский - прыжки с шестом, Роман Лошкарев - прыжки в высоту Александр Киселев - прыжки в длину, Игорь Кондратьев - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Дмитрий Коблов - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Соколов Андрей - 400 метров и эстафета 4х400, Роман Валиев - тройной прыжок, Алексей Гусаров - 800, 1500 метров и эстафета 4х400, Евгений Миловацкий - метание диска.

Женщины
Виктория Зябкина - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Ольга Сафронова - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Римма Кашафутдинова - эстафета 4х100, Светлана Голендова - эстафета 4х100/4х400, Юлия Рахманова - эстафета 4х100, Анастасия Тулапина - эстафета 4х100, Анастасия Виноградова - 100 метров с барьерами, Айгерим Шыназбекова - 100 метров с барьерами, Элина Михина - 400 метров и эстафета 4х400, Мерджен Ишангулиева - 400 с барьерами и 4х400, Татьяна Нерознак - 800 метров, 1500, 4х400, Аделина Ахметова - 400 метров с барьерами 4х400, Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту, Ирина Эктова - тройной прыжок, Мария Овчинникова - тройной прыжок, Диана Нусупбекова - метание молота, Варвара Назарова - метание копья, Надежда Кирнос - семиборье.

22-й чемпионат Азии по легкой атлетике состоится с 6 по 9 июля в Индии.
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