В Бхубанешваре прошла официальная церемония открытия чемпионата Азии по легкой атлетике

В Индию съехались более 800 сильнейших легкоатлетов из 45 стран.
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Фото предоставлено Федерацией легкой атлетики Казахстана
Прошло официальное открытие чемпионата Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия), сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Казахстана.
Стадион Kalinga, который буквально три с половиной месяца назад начали реконструировать для принятия чемпионата Азии, на два часа стал эпицентром грандиозного шоу, подаренного зрителям и участникам организаторами. Здесь была показана и история страны, и "танец дракона", и традиционные индийские танцы, и световое шоу. Специалисты отмечают, что церемония открытия была одной из самых лучших за последние годы и по уровню организации ее можно смело отнести к уровню соревнований мирового уровня.
Команда Казахстана, вышедшая на церемонию открытия во главе со знаменосцем Дианой Нусупбековой, будет в Бхубанешваре одной из самых многочисленных. При этом в церемонии открытия не участвовали спортсмены, которым предстоит выступать 6 июля - это спринтеры Виктория Зябкина и Ольга Сафронова, дискобол Евгений Миловацкий и другие.
В целом в Бхубанешвар в эти дни съехались более 800 сильнейших легкоатлетов из 45 стран. Казахстанская команда приехала 3 июля несколькими группами из Алматы и Астаны. В общем, нашу страну будет представлять 31 атлет, для которых турнир является также возможностью выполнить норматив на чемпионат мира в Лондоне, до старта которого остался один месяц.
Состав сборной Казахстана по легкой атлетике на чемпионат Азии
Мужчины
Григорьев Владислав - 100 и 200 метров, Иван Иванов - толкание ядра, Вячеслав Земс - 110 метров с барьерами и 100 метров, Артур Гафнер - метание копья, Данил Полянский - прыжки с шестом, Роман Лошкарев - прыжки в высоту Александр Киселев - прыжки в длину, Игорь Кондратьев - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Дмитрий Коблов - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Соколов Андрей - 400 метров и эстафета 4х400, Роман Валиев - тройной прыжок, Алексей Гусаров - 800, 1500 метров и эстафета 4х400, Евгений Миловацкий - метание диска.
Женщины
Виктория Зябкина - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Ольга Сафронова - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Римма Кашафутдинова - эстафета 4х100, Светлана Голендова - эстафета 4х100/4х400, Юлия Рахманова - эстафета 4х100, Анастасия Тулапина - эстафета 4х100, Анастасия Виноградова - 100 метров с барьерами, Айгерим Шыназбекова - 100 метров с барьерами, Элина Михина - 400 метров и эстафета 4х400, Мерджен Ишангулиева - 400 с барьерами и 4х400, Татьяна Нерознак - 800 метров, 1500, 4х400, Аделина Ахметова - 400 метров с барьерами 4х400, Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту, Ирина Эктова - тройной прыжок, Мария Овчинникова - тройной прыжок, Диана Нусупбекова - метание молота, Варвара Назарова - метание копья, Надежда Кирнос - семиборье.
22-й чемпионат Азии по легкой атлетике состоится с 6 по 9 июля в Индии.
Стадион Kalinga, который буквально три с половиной месяца назад начали реконструировать для принятия чемпионата Азии, на два часа стал эпицентром грандиозного шоу, подаренного зрителям и участникам организаторами. Здесь была показана и история страны, и "танец дракона", и традиционные индийские танцы, и световое шоу. Специалисты отмечают, что церемония открытия была одной из самых лучших за последние годы и по уровню организации ее можно смело отнести к уровню соревнований мирового уровня.
Команда Казахстана, вышедшая на церемонию открытия во главе со знаменосцем Дианой Нусупбековой, будет в Бхубанешваре одной из самых многочисленных. При этом в церемонии открытия не участвовали спортсмены, которым предстоит выступать 6 июля - это спринтеры Виктория Зябкина и Ольга Сафронова, дискобол Евгений Миловацкий и другие.
В целом в Бхубанешвар в эти дни съехались более 800 сильнейших легкоатлетов из 45 стран. Казахстанская команда приехала 3 июля несколькими группами из Алматы и Астаны. В общем, нашу страну будет представлять 31 атлет, для которых турнир является также возможностью выполнить норматив на чемпионат мира в Лондоне, до старта которого остался один месяц.
Состав сборной Казахстана по легкой атлетике на чемпионат Азии
Мужчины
Григорьев Владислав - 100 и 200 метров, Иван Иванов - толкание ядра, Вячеслав Земс - 110 метров с барьерами и 100 метров, Артур Гафнер - метание копья, Данил Полянский - прыжки с шестом, Роман Лошкарев - прыжки в высоту Александр Киселев - прыжки в длину, Игорь Кондратьев - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Дмитрий Коблов - 400 метров с барьерами и эстафета 4х400, Соколов Андрей - 400 метров и эстафета 4х400, Роман Валиев - тройной прыжок, Алексей Гусаров - 800, 1500 метров и эстафета 4х400, Евгений Миловацкий - метание диска.
Женщины
Виктория Зябкина - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Ольга Сафронова - 100, 200 метров, эстафета 4х100, Римма Кашафутдинова - эстафета 4х100, Светлана Голендова - эстафета 4х100/4х400, Юлия Рахманова - эстафета 4х100, Анастасия Тулапина - эстафета 4х100, Анастасия Виноградова - 100 метров с барьерами, Айгерим Шыназбекова - 100 метров с барьерами, Элина Михина - 400 метров и эстафета 4х400, Мерджен Ишангулиева - 400 с барьерами и 4х400, Татьяна Нерознак - 800 метров, 1500, 4х400, Аделина Ахметова - 400 метров с барьерами 4х400, Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту, Ирина Эктова - тройной прыжок, Мария Овчинникова - тройной прыжок, Диана Нусупбекова - метание молота, Варвара Назарова - метание копья, Надежда Кирнос - семиборье.
22-й чемпионат Азии по легкой атлетике состоится с 6 по 9 июля в Индии.