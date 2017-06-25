Разборки в Бхубанешваре. Превью к чемпионату Азии по легкой атлетике

Азиатское первенство продлится четыре дня.
Сегодня 19:28
Ссылки по теме:
- Триумф Зябкиной и Григорьева. В Алматы завершился легкоатлетический Мемориал Косанова
- Дождь рекорду - не помеха. Как прошел первый день легкоатлетического Мемориала Косанова
Фото ФЛА РК
Совсем скоро, 6 июля, стартует чемпионат Азии по легкой атлетики. Сборная Казахстана в Индии будет представлена 31 атлетом. И одна из основных задач - выполнение нормативов на чемпионат мира. С кем связываются медальные надежды и подробности азиатского первенства - в материале Vesti.kz.
Где и когда
Нынешнее азиатское первенство стартует уже 6 июля. Местом проведения выбран индийский город Бхубанешвар. И если разница во времени серьезных проблем во время адаптации команды не доставит (разница с Астаной составляет 30 минут), то климатические условия могут повлиять на само выступление участников чемпионата Азии.
Бхубанешвар расположен в дельте реки Маханади, где преобладает тропический климат саванн. Лето отличается засушливостью и высокой температурой воздуха. Особенно с мая по июль. Именно в этот период наблюдаются максимальные температурные показатели.
Как бы то ни было, город находится практически в низменности. Максимально высокая точка Бхубанешвара находится на 45 метрах над уровнем моря. При благоприятной погоде этот факт поможет атлетам показать свой максимум.
Выступления спортсменов состоятся на стадионе Калинга, который вмещает 15 тысяч зрителей. Специально к ЧА арена претерпела реконструкцию, которая включала замену беговой дорожки и монтаж прожекторов.
Завершится XXII чемпионат Азии 9 июля.
Кто
В Бхубанешвар съедутся более 800 легкоатлетов, которые представят 45 стран. Ожидается, что азиатское первенство соберет практически всех сильнейших атлетов Азии.
Сборная Казахстана будет представлена 31 легкоатлетом (13 мужчин, 18 женщин). Стоит отметить, что в Бхубанешвар отправились сильнейшие атлеты страны. Исключением стала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, которая готовится к чемпионату мира по собственной программе и в июле примет участие в очередном этапе "Бриллиантовой лиги".
Ниже представлен полный состав сборной Казахстана, который будет бороться за звание сильнейших в Азии.
Мужчины: Владислав Григорьев (100, 200 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Вячеслав Земс (110 метров с барьерами, 100 метров), Артур Гафнер (метание копья), Данил Полянский (прыжки с шестом), Роман Лошкарев (прыжки в высоту), Александр Киселев (прыжки в длину), Игорь Кондратьев (400 метров с барьерами и эстафета 4 по 400), Дмитрий Коблов (400 метров с барьерами и эстафета 4 по 400), Андрей Соколов (400 метров и эстафета 4 по 400), Роман Валиев (тройной прыжок), Алексей Гусаров (800, 1500 метров и эстафета 4 по 400), Евгений Миловацкий (метание диска).
Женщины: Виктория Зябкина (100, 200 метров, эстафета 4 по 100), Ольга Сафронова (100, 200 метров, эстафета 4 по 100), Римма Кашафутдинова (эстафета 4 по 100), Светлана Голендова (эстафеты 4 по 100, 4 по 400), Юлия Рахманова (эстафета 4 по 100), Анастасия Тулапина (эстафета 4 по 100), Анастасия Виноградова (100 метров с барьерами), Айгерим Шыназбекова (100 метров с барьерами), Элина Михина (400 метров, эстафета 4 по 400), Мерджен Ишангулиева (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400), Татьяна Нерознак (800, 1500 метров, эстафета 4 по 400), Аделина Ахметова (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Ирина Эктова (тройной прыжок), Мария Овчинникова (тройной прыжок), Диана Нусупбекова (метание молота), Варвара Назарова (метание копья), Надежда Кирнос (семиборье).
Фавориты из Казахстана
Безусловно, в очередной раз главными звездами казахстанской команды станут представители спринтерских видов. Особенно это относится к женщинам, выступающим на 100 и 200 метров. Виктория Зябкина и Ольга Сафронова сейчас находятся в оптимальных кондициях и способны отметиться золотыми наградами. К тому же велик шанс на высшую награду и в эстафете 4 по 100 метров. Главными соперницами в этом виде программы станут представительницы Китая.
Одним из "верняков" можно считать и 100 метров с барьерами. Айгерим Шыназбекова на пару с Анастасией Виноградовой уже солировали в этом сезоне на азиатской дорожке (этапы Гран-при Азии). За высокие места также будут бороться Мерджен Ишангулиева, Элина Михина и Мария Овчинникова с Ириной Эктовой.
Несколько сложнее спрогнозировать выступление мужской части команды. Однозначно, ждать норматива на ЧМ и попадания в тройку будут от спринтера Владислава Григорьева, набравшего в этом сезоне отличный ход. В свою очередь с медалью должен оказаться толкатель ядра Иван Иванов.
Если после Мемориала Косанова Дмитрий Коблов добрал в подготовке, то представитель 400 метров с барьерами может отметиться медалью, в том числе и золотой. "Прорвать" должно и самого опытного атлета в команде - Романа Валиева. Участнику четырех Олимпиад в этом сезоне пока не удалось показать высокого результата, который мог позволить ему выступить на ЧМ. Тем не менее он рассматривается как один из лидеров сборной.
Стоит подчеркнуть, что состав сборной Казахстан большей частью основан на молодых спортсменах. Для некоторых азиатское первенство станет первым крупным состязанием в карьере. И если физически спортсмены готовы к высоким результатам, то волнение может помешать этому.
Для большинства же лидеров выступление в Бхубанешваре тесно связано с выполнением норматива на чемпионат мира. И чемпионат Азии - последняя надежда для этого.
Добавим, что чемпионат Азии стартует 6 июля. Начало утренней программы - в 09:00 по времени Астаны.
Фото с сайтов Fjord Travel (1), Sportslogon.com (2), а также Федерации легкой атлетики Казахстана
Где и когда
Нынешнее азиатское первенство стартует уже 6 июля. Местом проведения выбран индийский город Бхубанешвар. И если разница во времени серьезных проблем во время адаптации команды не доставит (разница с Астаной составляет 30 минут), то климатические условия могут повлиять на само выступление участников чемпионата Азии.
Бхубанешвар расположен в дельте реки Маханади, где преобладает тропический климат саванн. Лето отличается засушливостью и высокой температурой воздуха. Особенно с мая по июль. Именно в этот период наблюдаются максимальные температурные показатели.
Как бы то ни было, город находится практически в низменности. Максимально высокая точка Бхубанешвара находится на 45 метрах над уровнем моря. При благоприятной погоде этот факт поможет атлетам показать свой максимум.
Выступления спортсменов состоятся на стадионе Калинга, который вмещает 15 тысяч зрителей. Специально к ЧА арена претерпела реконструкцию, которая включала замену беговой дорожки и монтаж прожекторов.
Завершится XXII чемпионат Азии 9 июля.
Кто
В Бхубанешвар съедутся более 800 легкоатлетов, которые представят 45 стран. Ожидается, что азиатское первенство соберет практически всех сильнейших атлетов Азии.
Сборная Казахстана будет представлена 31 легкоатлетом (13 мужчин, 18 женщин). Стоит отметить, что в Бхубанешвар отправились сильнейшие атлеты страны. Исключением стала олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, которая готовится к чемпионату мира по собственной программе и в июле примет участие в очередном этапе "Бриллиантовой лиги".
Ниже представлен полный состав сборной Казахстана, который будет бороться за звание сильнейших в Азии.
Мужчины: Владислав Григорьев (100, 200 метров), Иван Иванов (толкание ядра), Вячеслав Земс (110 метров с барьерами, 100 метров), Артур Гафнер (метание копья), Данил Полянский (прыжки с шестом), Роман Лошкарев (прыжки в высоту), Александр Киселев (прыжки в длину), Игорь Кондратьев (400 метров с барьерами и эстафета 4 по 400), Дмитрий Коблов (400 метров с барьерами и эстафета 4 по 400), Андрей Соколов (400 метров и эстафета 4 по 400), Роман Валиев (тройной прыжок), Алексей Гусаров (800, 1500 метров и эстафета 4 по 400), Евгений Миловацкий (метание диска).
Женщины: Виктория Зябкина (100, 200 метров, эстафета 4 по 100), Ольга Сафронова (100, 200 метров, эстафета 4 по 100), Римма Кашафутдинова (эстафета 4 по 100), Светлана Голендова (эстафеты 4 по 100, 4 по 400), Юлия Рахманова (эстафета 4 по 100), Анастасия Тулапина (эстафета 4 по 100), Анастасия Виноградова (100 метров с барьерами), Айгерим Шыназбекова (100 метров с барьерами), Элина Михина (400 метров, эстафета 4 по 400), Мерджен Ишангулиева (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400), Татьяна Нерознак (800, 1500 метров, эстафета 4 по 400), Аделина Ахметова (400 метров с барьерами, эстафета 4 по 400), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Ирина Эктова (тройной прыжок), Мария Овчинникова (тройной прыжок), Диана Нусупбекова (метание молота), Варвара Назарова (метание копья), Надежда Кирнос (семиборье).
Фавориты из Казахстана
Безусловно, в очередной раз главными звездами казахстанской команды станут представители спринтерских видов. Особенно это относится к женщинам, выступающим на 100 и 200 метров. Виктория Зябкина и Ольга Сафронова сейчас находятся в оптимальных кондициях и способны отметиться золотыми наградами. К тому же велик шанс на высшую награду и в эстафете 4 по 100 метров. Главными соперницами в этом виде программы станут представительницы Китая.
Одним из "верняков" можно считать и 100 метров с барьерами. Айгерим Шыназбекова на пару с Анастасией Виноградовой уже солировали в этом сезоне на азиатской дорожке (этапы Гран-при Азии). За высокие места также будут бороться Мерджен Ишангулиева, Элина Михина и Мария Овчинникова с Ириной Эктовой.
Несколько сложнее спрогнозировать выступление мужской части команды. Однозначно, ждать норматива на ЧМ и попадания в тройку будут от спринтера Владислава Григорьева, набравшего в этом сезоне отличный ход. В свою очередь с медалью должен оказаться толкатель ядра Иван Иванов.
Если после Мемориала Косанова Дмитрий Коблов добрал в подготовке, то представитель 400 метров с барьерами может отметиться медалью, в том числе и золотой. "Прорвать" должно и самого опытного атлета в команде - Романа Валиева. Участнику четырех Олимпиад в этом сезоне пока не удалось показать высокого результата, который мог позволить ему выступить на ЧМ. Тем не менее он рассматривается как один из лидеров сборной.
Стоит подчеркнуть, что состав сборной Казахстан большей частью основан на молодых спортсменах. Для некоторых азиатское первенство станет первым крупным состязанием в карьере. И если физически спортсмены готовы к высоким результатам, то волнение может помешать этому.
Для большинства же лидеров выступление в Бхубанешваре тесно связано с выполнением норматива на чемпионат мира. И чемпионат Азии - последняя надежда для этого.
Добавим, что чемпионат Азии стартует 6 июля. Начало утренней программы - в 09:00 по времени Астаны.
Фото с сайтов Fjord Travel (1), Sportslogon.com (2), а также Федерации легкой атлетики Казахстана