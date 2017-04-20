Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас - Винокуров о смерти Скарпони

Итальянский велогонщик трагически погиб на тренировке.
Сегодня 15:02
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Александр Винокуров. Фото Vesti.kz
Олимпийский чемпион и генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров выразил соболезнования родным и близким Микеле Скарпони, передает корреспондент Vesti.kz.
"Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас, для семьи, друзей и коллег Микеле. Микеле Скарпони был великим чемпионом. Это огромная утрата, просто нет слов, чтобы выразить свою боль. От имени всей команды "Астана" приношу соболезнования родным и близким Микеле Скарпони...", - написал на своей странице в Instagram Александр Винокуров.
Напомним, что итальянского велогонщика "Астаны" Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке в Италии. За "Астану" он выступал с 2014 года. На Джиро д’Италия-2017 итальянец должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. При этом не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".
"Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас, для семьи, друзей и коллег Микеле. Микеле Скарпони был великим чемпионом. Это огромная утрата, просто нет слов, чтобы выразить свою боль. От имени всей команды "Астана" приношу соболезнования родным и близким Микеле Скарпони...", - написал на своей странице в Instagram Александр Винокуров.
Напомним, что итальянского велогонщика "Астаны" Микеле Скарпони насмерть сбили на тренировке в Италии. За "Астану" он выступал с 2014 года. На Джиро д’Италия-2017 итальянец должен был заменить своего соотечественника Фабио Ару и стать капитаном казахстанской команды. При этом не так давно Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура".
We are in deep shock, it is a huge sorrow for all of us, for the family, friends and colleagues of Michele. Michele Scarponi was a great champion. This is a huge loss, no words to express my pain. On behalf of the entire Astana Team my condolences go out to the family and friends of Michele Scarponi... Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас, для семьи, друзей и коллег Микеле. Микеле Скарпони был великим чемпионом. Это огромная утрата, просто нет слов, чтобы выразить свою боль. От имени всей команды "Астана" приношу соболезнования родным и близким Микеле Скарпони... @michele.scarponi
Комментарии
Нуржигит Илесбеков Сегодня 15:32
Статус: Фанат
Боже...
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 15:46
Статус: Профи
Ужас как так
Viprin Viprin Сегодня 15:49
Статус: Чемпион мира
Нелепо... Соболезнования великому чемпиону.
Сергей Варчук Сегодня 16:27
Статус: МСМК
Шок...((