Победа на этапе "Альпийского Тура" - важный знак для меня и "Астаны" - Микеле Скарпони

Итальянец будет капитаном команды на "Джиро".

Велогонщик "Астаны" Микеле Скарпони, комментируя свою победу на первом этапе многодневной гонки высшей категории "Альпийский Тур", отметил, что немного удивлен своим успехом, сообщает пресс-служба казахстанской команды.

"Я счастлив и, возможно, немного удивлен своим успехом. Но мне очень приятно одержать эту победу, потому что это важный знак и для меня, и для всей команды "Астана". Мои товарищи проделали великолепную работу на сегодняшнем этапе, оберегая меня от ненужных рисков и вывозя меня на отличную позицию перед финальным подъемом. Когда я увидел атаку Томаса задолго до финиша, я решил последовать за ним и несколькими другими гонщиками. Я неплохо себя чувствовал, была определенная уверенность в своих силах. Скорость на финальном участке была очень высокой, но за 200 метров до финиша я решил открыть спринт. Подъем был достаточно крутой, было непросто финишировать, и я не был уверен в том, что смогу выиграть, до того момента, пока не пересек финишную черту, - сказал Скарпони. - Мне очень нравится эта гонка, и я уже побеждал здесь в 2011 году. После сегодняшней победы я надел майку лидера общего зачета и, конечно, мы постараемся удержать лидерство на следующих этапах".

Для Скарпони, который готовится стать лидером "Астаны" на предстоящей юбилейной, 100-й "Джиро д’Италия", эта победа является первым личным успехом в составе команды.

"Наконец-то мы одержали победу! На мой взгляд, мы давно заслуживали подобного успеха. Я поздравляю Микеле Скарпони, который в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм. Эта победа поднимет настроение всей команде. Кроме того, она говорит о том, что мы на правильном пути в нашей подготовке к "Джиро д’Италия". Я очень рад нашему успеху", - сказал спортивный директор "Астаны" Александр Шефер.

Напомним, капитану "Астаны" удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно. Еще один представитель "Астаны" итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.