Велогонщик "Астаны" Скарпони выиграл первый этап "Альпийского Тура"

Его партнер по команде финишировал шестым.
Вчера 21:08
Фото с сайта astanafans.com
Итальянский велогонщик "Астаны" Микеле Скарпони стал победителем первого этапа многодневки "Альпийский Тур", которая финиширует 21 апреля, информирует корреспондент Vesti.kz.
Капитану "Астаны" удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно.
Еще один представитель "Астаны" итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.
Стоит отметить, что, помимо Скарпони и Катальдо, на этой гонке в составе "Астаны" выступают Жандос Бижигитов, Сергей Чернецкий, Морено Мозер, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.
Капитану "Астаны" удалось опередить британца Герайнта Томаса из Sky и француза Тибо Пино из FDJ, занявших в итоге второе и третье места соответственно.
Еще один представитель "Астаны" итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым.
Стоит отметить, что, помимо Скарпони и Катальдо, на этой гонке в составе "Астаны" выступают Жандос Бижигитов, Сергей Чернецкий, Морено Мозер, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.