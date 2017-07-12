Олимпийский чемпион из Кубы уверен в своей победе над нокаутером из "Астана Арланс" в финале WSB

Поединок пройдет в Астане 15 июля.
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Чемпион Олимпийских игр, трехкратный победитель первенств мира и капитан клуба "Куба Домадорес" Хулио Ла Крус поделился мнением о боях с двукратным олимпийским призером Адильбеком Ниязымбетовым, а также дал прогноз на свой финальный поединок в WSB с Арманом Рысбеком из "Астана Арланс", передает корреспондент Vesti.kz.
"Ниязымбетов - один из лучших боксеров, с которыми я встречался. Он - один из лучших боксеров в мире, - делится кубинец. - Что касается соперника, с которым я буду боксировать завтра, то я не могу их сравнивать. Это непрофессионально и неправильно. Я знаю одно - я буду делать свою работу. Это значит, я буду стремиться к победе. А победит тот, кто будет лучше в текущий момент.
Не смущает именитого боксера и тот вариант, что стили работы в ринге Ниязымбетова и Рысбека существенно отличаются - последние свои бои Арман выигрывал досрочно.
"Это мы завтра увидим. Я готов к бою с любым соперником. Вы ведь знаете мой стиль боксирования и завтра увидите, как я буду действовать. Я выиграю", - поделился кубинец.
Напомним, финальная встреча между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" пройдет в столице Казахстана 15 июля, начало в 15:00 по местному времени. С итогами официального взвешивания боксеров, которое едва не началось с досрочного выявления сильнейшего, можно ознакомиться здесь.
В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.