Президент AIBA сравнил клубы "Астана Арланс" и "Куба Домадорес"

Финал WSB между командами пройдет в Астане 15 июля.
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Фото с сайта World Boxing News
Президент AIBA Чинг Куо Ву пожелал удачи участникам финала Всемирной серии бокса - боксерам клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес", передает корреспондент Vesti.kz.
"Это не первый финал турнира в Казахстане. Это наш седьмой финал в турнире. Мы прошли четыре месяца упорной борьбы и добрались до решающей встречи. Каждый год мы наблюдали, как наш проект развивается и растет. Он оправдал надежды болельщиков, и стал захватывающим зрелищем. Мы наблюдаем, как новые и новые таланты проходят наше состязание. Семь олимпийских чемпионов прошедших Игр боксировали в нашем турнире.
Завтра мы увидим матч сильнейших команд турнира. Кубинцы четыре раза были в финале, казахстанцы - три раза. И завтра они встретятся снова, чтобы определить самую титулованную команду проекта. Оба клуба выигрывали турнир по два раза. Обе команды сильны и титулованны. Казахстан в третий раз проводит финал в Астане. И проводит событие на высшем уровне. Что касается Кубы, то они хотели принять финал у себя, но в этот раз они не смогли этого сделать. В будущем, я не исключаю, что кубинцы примут финальный матч у себя", - сказал Ву.
"Мы приехали за кубком. Для Кубы бокс - самый медальный вид спорта, поэтому, завтра, когда пройдет финал состязания, мы будем стремиться только к победе. Конечно, победит тот, кто лучше готов, но для нас это очень важный матч и мы думаем о третьем Кубке турнира", - руководитель кубинской делегации
Кубинская сторона ждет справедливого судейства, ведь победу в матче должна одержать сильнейшая команда. По словам их представителя, они хотят дать болельщикам честную и красивую борьбу.
"Хочу поздравить команды-финалисты, что они пробились в главный матч состязания. В завтрашнем финале примут участие лучшие лучших команд Всемирной серии бокса. Успехов обеим командам", - заметил супервайзер финального матча Томас Виргис.
Напомним, финальная встреча между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во пройдет в столице Казахстана 15 июля, начало в 15:00 по местному времени. С составом пар можно ознакомиться здесь.
"Это не первый финал турнира в Казахстане. Это наш седьмой финал в турнире. Мы прошли четыре месяца упорной борьбы и добрались до решающей встречи. Каждый год мы наблюдали, как наш проект развивается и растет. Он оправдал надежды болельщиков, и стал захватывающим зрелищем. Мы наблюдаем, как новые и новые таланты проходят наше состязание. Семь олимпийских чемпионов прошедших Игр боксировали в нашем турнире.
Завтра мы увидим матч сильнейших команд турнира. Кубинцы четыре раза были в финале, казахстанцы - три раза. И завтра они встретятся снова, чтобы определить самую титулованную команду проекта. Оба клуба выигрывали турнир по два раза. Обе команды сильны и титулованны. Казахстан в третий раз проводит финал в Астане. И проводит событие на высшем уровне. Что касается Кубы, то они хотели принять финал у себя, но в этот раз они не смогли этого сделать. В будущем, я не исключаю, что кубинцы примут финальный матч у себя", - сказал Ву.
"Мы приехали за кубком. Для Кубы бокс - самый медальный вид спорта, поэтому, завтра, когда пройдет финал состязания, мы будем стремиться только к победе. Конечно, победит тот, кто лучше готов, но для нас это очень важный матч и мы думаем о третьем Кубке турнира", - руководитель кубинской делегации
Кубинская сторона ждет справедливого судейства, ведь победу в матче должна одержать сильнейшая команда. По словам их представителя, они хотят дать болельщикам честную и красивую борьбу.
"Хочу поздравить команды-финалисты, что они пробились в главный матч состязания. В завтрашнем финале примут участие лучшие лучших команд Всемирной серии бокса. Успехов обеим командам", - заметил супервайзер финального матча Томас Виргис.
Напомним, финальная встреча между "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во пройдет в столице Казахстана 15 июля, начало в 15:00 по местному времени. С составом пар можно ознакомиться здесь.