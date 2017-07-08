Олимпийский призер открыл "секрет успеха" в борьбе за медали Игр

На его счету есть медали со всех крупных турниров.

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер клуба "Астана Арланс" Болат Жумадилов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы выиграть медаль на Олимпиаде.



- Вы дважды были в олимпийских призерах. У Вас за плечами богатый опыт в любительском боксе. Одним из Ваших подопечных сейчас является 19-летний Абильхан Аманкул, от которого много ждут. Ваше мнение об этом перспективном боксере?



- Бекзат Саттарханов стал олимпийским чемпионом в 20 лет. Надо понимать, что после 18 лет - все, человек переходит во взрослую жизнь. Во взрослый бокс. Мы не должны забывать, что и спрос с него идет, как со взрослого. На них большая ответственность. Ответственность защитить честь казахстанского бокса. Это самое важное сейчас.



- Поделитесь рецептом своего успеха на Олимпийских играх. Не раз бывали случаи, когда казахстанский боксер выигрывал медаль чемпионата мира или первенства Азии, а на Олимпиаде проигрывал и оставался далеко от медалей...



- Я воспринимаю Олимпийские игры как божественные игры. Чтобы к этим соревнованиям хорошо подойти, немаловажную роль играет еще Божья воля. Нужно готовиться к турниру не только в плане бокса, но и в духовном отношении. В плане философии. Это все не так просто.



- То есть не только нужно быть хорошо готовым физически, но и психологически.



- Да, ты должен быть готовым по всем параметрам. И только тогда можно будет добиться успеха. На все воля Божья.



44-летний Болат Жумадилов два раза выигрывал "серебро" Олимпийских игр (в 1996 и 2000 годах). Именитый боксер завоевывал весь комплект медалей чемпионата мира, а также дважды становился чемпионом и бронзовым призером первенства Азии.



Сейчас именитый боксер работает в тренерском штабе казахстанского клуба "Астана Арланс" и помогает готовиться "арланам" к финалу Всемирной серии бокса (WSB). Ранее он рассказал, за счет чего можно победить соперников из "Куба Домадорес".



Напомним, финальная встреча WSB пройдет 15 июля в Астане. Определен боксер, который будет "закрывать" основную десятку пар и может принести казахстанцам итоговую победу. В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.