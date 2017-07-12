Боксеры "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" едва не подрались во время взвешивания в WSB

Матчевая встреча пройдет 15 июля в Астане.
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- Названы составы "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" на финал WSB
Боксеры клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" прошли перед финалом Всемирной серии бокса (WSB) официальную церемонию взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
В финальной встрече запланированы десять основных поединков и один дополнительный (в случае ничейного результата). Ранее команды обнародовали составы команд.
Во время процедуры взвешивания "зажгли" боксеры первой пары - легковесы Темиртас Жусупов и Йоханус Аргилагос. Спортсмены были готовы начать поединок во время "дуэли взглядов".
Провоцировал своего визави и Фрэнк Залдивар - он "играл" языком перед лицом Олжаса Байниязова.
До 49 килограммов - Темиртас Жусупов (48,86 килограмма) - Йоханус Аргилагос (48,8 килограмма);
До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев (51,8 килограмма) - Йосбани Вейтиа (51,4 килограмма);
До 56 килограммов - Ильяс Сулейманов (55,76 килограмма) - Хавьер Ибаньес (55,7 килограмма);
До 60 килограммов - Закир Сафиуллин (60 килограммов) - Лазаро Альварес (59,66 килограмма);
До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов (63,9 килограмма) - Энди Круз (63,3 килограмма);
До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов (69 килограммов) - Роньель Иглесиас (68,55 килограмма);
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул (75 килограммов) - Арлен Лопес (74,4 килограмма);
До 81 килограмма - Арман Рысбек (80,5 килограмма) - Хулио Ла Крус (80,65 килограмма);
До 91 килограмма - Антон Пинчук (90,250 килограмма) - Эрисланди Савон (90,2 килограмма);
Свыше 91 килограмма - Олжас Бокарев (100,3 килограмма) - Йоандри Тоирак (113,5 килограмма).
Дополнительный бой - до 52 килограммов - Олжас Байниязов - Фрэнк Залдивар.
Напомним, финальная встреча клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в столице Казахстана 15 июля. Матчевая встреча пройдет в ЛД "Казахстан" и начнется в 15:00.