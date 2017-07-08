Названы составы "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" на финал WSB

Бои пройдут в Астане 15 июля.
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Всемирная серия бокса (WSB) назвала составы команд "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" на финал, который состоится в столице Казахстана 15-го июля, сообщают Vesti.kz.
До 49 килограммов - Темиртас Жусупов - Йоханус Аргилагос;
До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев - Йосбани Вейтиа;
До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов - Хавьер Ибаньес;
До 60 килограммов - Закир Сафиуллин - Лазаро Альварес;
До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов - Энди Круз;
До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов - Роньель Иглесиас;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;
До 81 килограмма - Арман Рысбек - Хулио Ла Крус;
До 91 килограмма - Антон Пинчук - Эрисланди Савон;
Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев - Йоандри Тоирак.
Дополнительный бой - до 52 килограммов - Олжас Байниязов - Фрэнк Залдивар.
Напомним, каждая из команд по два раза выигрывала турнир и в случае победы станет самым титулованным участником Всемирной серии бокса.