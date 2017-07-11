Лучший боксер WSB из "Астана Арланс" вспомнил свою победу над олимпийским чемпионом из Кубы

Они снова встретятся в финале WSB, который пройдет 15 июля в Астане.
Сегодня 20:30
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Фото Vesti.kz©
Лучший боксер Всемирной серии бокса (WSB) прошлого сезона по версии Азиатской конфедерации бокса Асланбек Шымбергенов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz об уверенности в победе "Астана Арланс" в финале турнира и поделился, за счет чего хочет победить олимпийского чемпиона 2012 года, кубинца Роньеля Иглесиаса Сотолонго.
- Мы очень хорошую подготовку прошли. Все готовы на 100 процентов. Я думаю, что победа будет за нами, - поделился боксер прогнозом на финальную матчевую встречу с командой "Куба Домадорес".
- Ваш соперник очень известный. Чемпион Олимпиады и золотой медалист первенства мира. 28-летний кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго. Вы его уже побеждали.
- Да, в финале 2015 года. Надеюсь, сумею снова выиграть у него. На все воля Всевышнего.
- А за счет чего его можно победить?
- Кубинцев нужно "ломать" в ринге. Идти на них вперед. Не давать свободы. Не давать им инициативу. Надо работать самому.
- Тренеры поделились, что нужно "углы резать"...
- Да, именно так. Им нельзя давать работать в ринге. Постоянно поджимать, "углы резать". Они не должны находится в комфортной для себя обстановке.
- Какая обстановка в раздевалке? Все-таки это финал и должно быть волнение.
- Настроение у всех хорошее. Хотят выйти на ринг. Каждый будет стремиться к победе. Думаю, победа останется за нами. Хотим показать хороший бокс.
- А насколько важно боксировать в Астане? Вспомним, что в столице Казахстана финалы мы еще не проигрывали.
- Говорят, что родные стены помогают. Думаю и надеюсь, что в этот раз они нам тоже помогут. Придут болельщики поддержать нас. Даже погода в Астане на нашей стороне (в столице Казахстана температура воздуха упала ниже 20 градусов тепла - Vesti.kz). У них, все равно, теплее (улыбается).
- Но кубинцы приехали сильным составом. Это нужно учитывать...
- Да, у них есть чемпионы и призеры Олимпийских игр. Медалисты мировых чемпионатов. Мы их бои просматривали. Прошли полноценный курс подготовки. Думаю, мы можем с ними хорошо отбоксировать.
- В прошлом сезон Вы были признаны лучшим боксером сезона в WSB. Этот турнир не получился таким успешным, были и поражения. В чем причина такого перепада?
- Я чуть-чуть приболел. Не мог хорошо подготовиться к боям. Сейчас все нормально. Меня ничего не беспокоит.
Напомним, боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" вышли в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. В столице Казахстана они будут боксировать 15 июля с командой "Куба Домадорес" и в случае победы могут стать трехкратными чемпионами состязания.
Матчевая встреча пройдет в Ледовом дворце "Казахстан". Ранее были обнародованы составы пар, а казахстанская команда провела открытую тренировку. Олимпийский призер Болат Жумадилов рассказал, за счет его можно победить кубинцев, и почему Шымбергенов (до 69 килограммов) должен будет "закрывать" финальный матч.
- Мы очень хорошую подготовку прошли. Все готовы на 100 процентов. Я думаю, что победа будет за нами, - поделился боксер прогнозом на финальную матчевую встречу с командой "Куба Домадорес".
- Ваш соперник очень известный. Чемпион Олимпиады и золотой медалист первенства мира. 28-летний кубинец Роньель Иглесиас Сотолонго. Вы его уже побеждали.
- Да, в финале 2015 года. Надеюсь, сумею снова выиграть у него. На все воля Всевышнего.
- А за счет чего его можно победить?
- Кубинцев нужно "ломать" в ринге. Идти на них вперед. Не давать свободы. Не давать им инициативу. Надо работать самому.
- Тренеры поделились, что нужно "углы резать"...
- Да, именно так. Им нельзя давать работать в ринге. Постоянно поджимать, "углы резать". Они не должны находится в комфортной для себя обстановке.
- Какая обстановка в раздевалке? Все-таки это финал и должно быть волнение.
- Настроение у всех хорошее. Хотят выйти на ринг. Каждый будет стремиться к победе. Думаю, победа останется за нами. Хотим показать хороший бокс.
- А насколько важно боксировать в Астане? Вспомним, что в столице Казахстана финалы мы еще не проигрывали.
- Говорят, что родные стены помогают. Думаю и надеюсь, что в этот раз они нам тоже помогут. Придут болельщики поддержать нас. Даже погода в Астане на нашей стороне (в столице Казахстана температура воздуха упала ниже 20 градусов тепла - Vesti.kz). У них, все равно, теплее (улыбается).
- Но кубинцы приехали сильным составом. Это нужно учитывать...
- Да, у них есть чемпионы и призеры Олимпийских игр. Медалисты мировых чемпионатов. Мы их бои просматривали. Прошли полноценный курс подготовки. Думаю, мы можем с ними хорошо отбоксировать.
- В прошлом сезон Вы были признаны лучшим боксером сезона в WSB. Этот турнир не получился таким успешным, были и поражения. В чем причина такого перепада?
- Я чуть-чуть приболел. Не мог хорошо подготовиться к боям. Сейчас все нормально. Меня ничего не беспокоит.
Напомним, боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" вышли в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. В столице Казахстана они будут боксировать 15 июля с командой "Куба Домадорес" и в случае победы могут стать трехкратными чемпионами состязания.
Матчевая встреча пройдет в Ледовом дворце "Казахстан". Ранее были обнародованы составы пар, а казахстанская команда провела открытую тренировку. Олимпийский призер Болат Жумадилов рассказал, за счет его можно победить кубинцев, и почему Шымбергенов (до 69 килограммов) должен будет "закрывать" финальный матч.