Выбран боксер "Астана Арланс", который "закроет" встречу с "Куба Домадорес" и может принести Кубок WSB

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
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Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
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Динамо М Арсенал Тл 1:1
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Лозанна Валенсия 0:5
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
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Дандолк Русенборг 00:45
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:1
Бердых Джокович 21:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
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Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
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Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Базель Атлетик 23:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
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Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
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Обод Бухоро 17:00
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Бердых Джокович 21:30
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Уильямс Конта 18:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Выбран боксер "Астана Арланс", который "закроет" встречу с "Куба Домадорес" и может принести Кубок WSB

Матчевая встреча пройдет 15 июля в Астане.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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2 Комментария
Фото Vesti.kz
Фото Vesti.kz

Главный тренер "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz "разобрал" финальные пары седьмого сезона Всемирной серии бокса.

- В 2015 году в финале турнира наша команда с кубинцами уже боксировала. Многие ребята из текущего состава и тогда выступали. Некоторые бои свои как минимум не проиграли, а победу кубинцам отдавали. Например, Закир Сафиуллин очень хорошо боксировал, но победу отдали кубинцу Ласаро Эстраде - олимпийскому чемпиону. Закир в этот раз очень сконцентрирован и настроен выиграть. Олжас Саттыбаев тогда выигрывал, Темиртас Жусупов и Асланбек Шымбергенов тоже побеждали. А это уже четыре боксера.

Сейчас Ильяс Сулейменов в неплохой форме. Как раз самый не титулованный из кубинцев - именно в категории до 56 килограммов. Однозначно, такого опыта, как у Сулейменова, у него нет. Уже пять в нашу сторону. В категории до 64 килограммов тоже соперник не знаменитый и не титулованный. Он высокий и хитрый боец. Но Мижитов способен "переламывать" таких. Дилмурат все свои бои в упорной борьбе вырывает. Ловит кураж. Поэтому ему я доверяю.

Шымбергенов выигрывал у своего нынешнего соперника и может еще раз выиграть у Сотолонго. Хотя кубинец очень титулованный. В 2015 году Асланбек в этом проекте был совсем "сырой". Но два года он обкатывался. Уже тогда он титулованному Сотолонго какой отпор давал, а сейчас должен еще лучше показать себя. Скажу про категорию до 69 килограммов. Обычно весовые категории идут по порядку, но в этот раз мы немного "разыграли". Шымбергенова я в самый последний бой ставлю. Вот такое к нему доверие.

Скажем, при счете 5:4 он должен принести команде шестую победу. Или, может быть, и седьмую - "закрыть" матч. Такой расчет. В категории до 75 килограммов будет тяжелый бой, но Абильхан Аманкул - боец с характером и по-хорошему злой. В ринге он все силы отдаст, чтобы вырвать победу. Я не удивлюсь, если он побьет олимпийского чемпиона. В категории до 81 килограмма у меня Арман Рысбек. Соперник у него сложный - великий Хулио Ла Крус. Он может любого обмануть, против него сложно что-то говорить. Тяжело делать прогнозы, но я не исключаю, что Рысбек сможет его победить.

Полностью состав команд выглядит так:

До 49 килограммов - Темиртас Жусупов - Йоханус Аргилагос;
До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев - Йосбани Вейтиа;
До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов - Хавьер Ибаньес;
До 60 килограммов - Закир Сафиуллин - Лазаро Альварес;
До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов - Энди Круз;
До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов - Роньель Иглесиас;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;
До 81 килограмма - Арман Рысбек - Хулио Ла Крус;
До 91 килограмма - Антон Пинчук - Эрисланди Савон;
Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев - Йоандри Тоирак.

- Победитель матча станет самым титулованным участником проекта.

- Эта моя мечта. Мечта моих коллег. Мечта всей нашей команды. Выиграть без легионеров - это было бы сильным вдохновением. Дало бы толчок молодежной команде.

В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.

По словам тренера, есть у его подопечных перспектива и в профессиональном боксе, ведь спортсмены туда уходят подготовленные. 

- Боксерам закладывают серьезную базу. У нас многолетний опыт, это во-первых. Когда ребята уходят в профессионалы, у них есть богатый опыт боксирования на любительском ринге - определенный стаж. Они являются призерами и чемпионами Казахстана. Многие прошли проект WSB, где бои проводятся по пять раундов. То есть это уверенные в своих силах боксеры.

Поэтому наши боксеры уходят в профессионалы. Как вы знаете, там можно заработать хорошие деньги. Работают на будущее и перспективу.

- Как Вы считаете, каким образом Вашей команде удается оставаться среди призеров турнира каждый год? Ведь составы почти всегда разные.

- Если разобраться, то мои ребята, это вторые-третьи номера в Казахстане. Такой сплоченной командой мы вышли в финал турнира. Я думаю, это большой результат. Бокс у нас крови, можно сказать. Мы не раз доказывали, что можем побеждать любого соперника на турнире любого ранга. 

Напомним, боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" вышли в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. В столице Казахстана они будут боксировать 15 июля с командой "Куба Домадорес" и могут стать в случае победы трехкратными чемпионами состязания. Сегодня, 12 июля, казахстанская команда провела открытую тренировку.

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
абЛОМофф ! Сегодня 18:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
.....во , во вторые и трейтьи номера ! А первые , где ? Кубинцы выставили сильнейший состав , да и на ЧМ привезут неслабый ! Какие-то НЕПОНЯТКИ ....между Акурпековым и Айтжановым ! ! !
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Тохсанбаев Сабит Сегодня 19:52
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
абЛОМофф !, ...Мырзеке же обещaл помочь с Левитом, Куанкaбaевым но не сдержaл слово. Хорошо хоть Aманкул отпустил. Саттибаев О. Закир, Ильяс и Дилмурат прибавили Дилмурат последний бой на высоком уровне провел. Aслaнбек и Aрмaн не стaбильны. Бокaев ни о чем, кaк бы тяжелый нокaут не получил, если до концa боя не упaдет и то успех. Aнтон последние две бои неудaчно провел, о своем носе больше будет беспокоиться. Но домa и стены должны помогaть. Удaчи ребятaм, мы верим в вaс, вы прошли воду , огонь и медные трубы, дерзaйте и без мaндрaжa ! Наше дело правое, домадорсы будут разбиты и без дополнительного боя, победа будет за нами!
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