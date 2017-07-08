Выбран боксер "Астана Арланс", который "закроет" встречу с "Куба Домадорес" и может принести Кубок WSB

Матчевая встреча пройдет 15 июля в Астане.

Главный тренер "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz "разобрал" финальные пары седьмого сезона Всемирной серии бокса.



- В 2015 году в финале турнира наша команда с кубинцами уже боксировала. Многие ребята из текущего состава и тогда выступали. Некоторые бои свои как минимум не проиграли, а победу кубинцам отдавали. Например, Закир Сафиуллин очень хорошо боксировал, но победу отдали кубинцу Ласаро Эстраде - олимпийскому чемпиону. Закир в этот раз очень сконцентрирован и настроен выиграть. Олжас Саттыбаев тогда выигрывал, Темиртас Жусупов и Асланбек Шымбергенов тоже побеждали. А это уже четыре боксера.



Сейчас Ильяс Сулейменов в неплохой форме. Как раз самый не титулованный из кубинцев - именно в категории до 56 килограммов. Однозначно, такого опыта, как у Сулейменова, у него нет. Уже пять в нашу сторону. В категории до 64 килограммов тоже соперник не знаменитый и не титулованный. Он высокий и хитрый боец. Но Мижитов способен "переламывать" таких. Дилмурат все свои бои в упорной борьбе вырывает. Ловит кураж. Поэтому ему я доверяю.



Шымбергенов выигрывал у своего нынешнего соперника и может еще раз выиграть у Сотолонго. Хотя кубинец очень титулованный. В 2015 году Асланбек в этом проекте был совсем "сырой". Но два года он обкатывался. Уже тогда он титулованному Сотолонго какой отпор давал, а сейчас должен еще лучше показать себя. Скажу про категорию до 69 килограммов. Обычно весовые категории идут по порядку, но в этот раз мы немного "разыграли". Шымбергенова я в самый последний бой ставлю. Вот такое к нему доверие.



Скажем, при счете 5:4 он должен принести команде шестую победу. Или, может быть, и седьмую - "закрыть" матч. Такой расчет. В категории до 75 килограммов будет тяжелый бой, но Абильхан Аманкул - боец с характером и по-хорошему злой. В ринге он все силы отдаст, чтобы вырвать победу. Я не удивлюсь, если он побьет олимпийского чемпиона. В категории до 81 килограмма у меня Арман Рысбек. Соперник у него сложный - великий Хулио Ла Крус. Он может любого обмануть, против него сложно что-то говорить. Тяжело делать прогнозы, но я не исключаю, что Рысбек сможет его победить.



Полностью состав команд выглядит так:



До 49 килограммов - Темиртас Жусупов - Йоханус Аргилагос;

До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев - Йосбани Вейтиа;

До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов - Хавьер Ибаньес;

До 60 килограммов - Закир Сафиуллин - Лазаро Альварес;

До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов - Энди Круз;

До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов - Роньель Иглесиас;

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул -Арлен Лопес;

До 81 килограмма - Арман Рысбек - Хулио Ла Крус;

До 91 килограмма - Антон Пинчук - Эрисланди Савон;

Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев - Йоандри Тоирак.



- Победитель матча станет самым титулованным участником проекта.



- Эта моя мечта. Мечта моих коллег. Мечта всей нашей команды. Выиграть без легионеров - это было бы сильным вдохновением. Дало бы толчок молодежной команде.



В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.



По словам тренера, есть у его подопечных перспектива и в профессиональном боксе, ведь спортсмены туда уходят подготовленные.



- Боксерам закладывают серьезную базу. У нас многолетний опыт, это во-первых. Когда ребята уходят в профессионалы, у них есть богатый опыт боксирования на любительском ринге - определенный стаж. Они являются призерами и чемпионами Казахстана. Многие прошли проект WSB, где бои проводятся по пять раундов. То есть это уверенные в своих силах боксеры.



Поэтому наши боксеры уходят в профессионалы. Как вы знаете, там можно заработать хорошие деньги. Работают на будущее и перспективу.



- Как Вы считаете, каким образом Вашей команде удается оставаться среди призеров турнира каждый год? Ведь составы почти всегда разные.



- Если разобраться, то мои ребята, это вторые-третьи номера в Казахстане. Такой сплоченной командой мы вышли в финал турнира. Я думаю, это большой результат. Бокс у нас крови, можно сказать. Мы не раз доказывали, что можем побеждать любого соперника на турнире любого ранга.



Напомним, боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" вышли в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. В столице Казахстана они будут боксировать 15 июля с командой "Куба Домадорес" и могут стать в случае победы трехкратными чемпионами состязания. Сегодня, 12 июля, казахстанская команда провела открытую тренировку.