Как боксеры "Астана Арланс" готовятся к финалу WSB с "Куба Домадорес"

Матчевая встреча пройдет 15 июля.
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Фото Vesti.kz
Боксеры казахстанского клуба "Астана Арланс" провели открытую тренировку перед финальным матчем Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес", передает корреспондент Vesti.kz.
Финальная матчевая встреча между командами, которые по два раза выигрывали состязание, пройдет 15 июля в Астане. Решающие поединки турнира пройдут в Ледовом дворце "Казахстан". В прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на Vesti.kz.
Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков рассказал о формировании состава команды, а чуть позже стали известны все участники поединков. Для возможного дополнительного поединка Акурпеков выбрал Олжаса Байниязова (до 52 килограммов).
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