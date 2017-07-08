Бойцы на 200 процентов. Кто выступит за "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бойцы на 200 процентов. Кто выступит за "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса

Финальная встреча пройдет в Астане 15 июля.

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2 Комментария
Фото с сайта worldseriesboxing.com
Фото с сайта worldseriesboxing.com

Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал состав команды на финал Всемирной серии бокса с боксерами "Куба Домадорес", подтвердив участие в матчевой встрече призера чемпионата Азии Абильхана Аманкула.

- Все ребята готовятся. Работают все на 200 процентов. Хотят выйти на ринг. Глаза горят. Единственное, у Аманкула рука болит, но это излечимо. Занимаемся физиолечением. Иглоукалывание. "Магнит". В общем, все, что можно, мы используем, чтобы он чувствовал себя комфортно, полноценно подготовился к финалу.

- На сколько процентов можно оценить, что Абильхан выйдет на ринг?

- На 90 процентов.

- Все-таки 10 процентов есть, что его не будет в субботу.

- В любом случае он должен выступать. Другого выхода у меня нет. Он у меня "козырный" боец. Я на него рассчитываю. С другой стороны, Абильхан числится в национальной команде. Он готовится к чемпионату мира - завтра, 12 июля, сборная Казахстана по боксу начинает сбор для общефизической подготовки в Алматы. Я попросил главного тренера команды, чтобы после финала ему дали недельный отдых.

Возможно, он будет освобожден от ОФП. Абильхан, естественно, расстроился. Ведь все, кто едет на чемпионат мира, проходят ОФП, а он от сборов устал... Но сейчас он немного отошел. С главным тренером я поговорил, он добро дал. Будет готовиться к финалу WSB, а потом, если нам дадут восстановительные сборы, то он будет с нами восстанавливаться.

- А оставшиеся девять боксеров, уже есть определенность?

- Да. Мы заявим следующих боксеров:

До 49 килограммов - Темиртас Жусупов;
До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев;
До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов;
До 60 килограммов - Закир Сафиуллин;
До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов;
До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма - Арман Рысбек;
До 91 килограмма - Антон Пинчук;
Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев.

- По ходу сезона у Вас были волнения по определенным весовым категориям. Насколько готов к финалу, скажем, Олжас Бокаев?

- Мы просматриваем кубинцев - наших будущих соперников. Его визави по финалу тоже невысокого роста. Такого же телосложения, что и Бокаев. Я думаю, что их бой может получиться очень зрелищным. А кто кого побьет - ринг покажет. Олжас - боец. Чемпион Казахстана прошлого года. Провел бои в этом проекте.

- А по Антону Пинчуку. Успел ли он восстановиться перед финалом, ведь у него был травмирован нос?

- Пинчук всегда молодец. У него нет такого - "у меня там болит или там"... Он не "косит" никогда. Ему задание даешь, он его выполняет. Никаких нареканий. Когда я ему объяснил ситуацию, он сказал, что все понимает и будет готовиться к финалу. Сделает все, что от него зависит. Так и должно быть. В любом случае я благодарен Пинчуку. Он уже боксировал с разбитым носом и ровный бой показал. Поэтому я в него верю. 

Напомним, ранее стало известно, что опытный тяжеловес Василий Левит (до 91 килограмма) не сможет помочь профессиональному клубу "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес". Он травмировал руку, но это не помешает ему готовиться к ЧМ в Германии. Под вопросом было участие и двух других сборников - Абильхана Аманкула (до 75 килограммов) и Камшыбека Кункабаева (свыше 91 килограмма).

Финальная встреча седьмого сезона Всемирной серии бокса между клубами "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" пройдет 15 июля в столице Казахстана. Каждая из команд по два раза выигрывала турнир и в случае победы станет самым титулованным участником состязания.

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
абЛОМофф ! Сегодня 17:50
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
.....да , кубинцы посильнее будут !
Ответить -1
 
Джо Бонанно Сегодня 18:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 748
не факт
Ответить 1
 