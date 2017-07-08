Бойцы на 200 процентов. Кто выступит за "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса

Финальная встреча пройдет в Астане 15 июля.

Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал состав команды на финал Всемирной серии бокса с боксерами "Куба Домадорес", подтвердив участие в матчевой встрече призера чемпионата Азии Абильхана Аманкула.



- Все ребята готовятся. Работают все на 200 процентов. Хотят выйти на ринг. Глаза горят. Единственное, у Аманкула рука болит, но это излечимо. Занимаемся физиолечением. Иглоукалывание. "Магнит". В общем, все, что можно, мы используем, чтобы он чувствовал себя комфортно, полноценно подготовился к финалу.



- На сколько процентов можно оценить, что Абильхан выйдет на ринг?



- На 90 процентов.



- Все-таки 10 процентов есть, что его не будет в субботу.



- В любом случае он должен выступать. Другого выхода у меня нет. Он у меня "козырный" боец. Я на него рассчитываю. С другой стороны, Абильхан числится в национальной команде. Он готовится к чемпионату мира - завтра, 12 июля, сборная Казахстана по боксу начинает сбор для общефизической подготовки в Алматы. Я попросил главного тренера команды, чтобы после финала ему дали недельный отдых.



Возможно, он будет освобожден от ОФП. Абильхан, естественно, расстроился. Ведь все, кто едет на чемпионат мира, проходят ОФП, а он от сборов устал... Но сейчас он немного отошел. С главным тренером я поговорил, он добро дал. Будет готовиться к финалу WSB, а потом, если нам дадут восстановительные сборы, то он будет с нами восстанавливаться.



- А оставшиеся девять боксеров, уже есть определенность?



- Да. Мы заявим следующих боксеров:



До 49 килограммов - Темиртас Жусупов;

До 52 килограммов - Олжас Саттыбаев;

До 56 килограммов - Ильяс Сулейменов;

До 60 килограммов - Закир Сафиуллин;

До 64 килограммов - Дилмурат Мижитов;

До 69 килограммов - Асланбек Шымбергенов;

До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;

До 81 килограмма - Арман Рысбек;

До 91 килограмма - Антон Пинчук;

Свыше 91 килограмма - Олжас Бокаев.



- По ходу сезона у Вас были волнения по определенным весовым категориям. Насколько готов к финалу, скажем, Олжас Бокаев?



- Мы просматриваем кубинцев - наших будущих соперников. Его визави по финалу тоже невысокого роста. Такого же телосложения, что и Бокаев. Я думаю, что их бой может получиться очень зрелищным. А кто кого побьет - ринг покажет. Олжас - боец. Чемпион Казахстана прошлого года. Провел бои в этом проекте.



- А по Антону Пинчуку. Успел ли он восстановиться перед финалом, ведь у него был травмирован нос?



- Пинчук всегда молодец. У него нет такого - "у меня там болит или там"... Он не "косит" никогда. Ему задание даешь, он его выполняет. Никаких нареканий. Когда я ему объяснил ситуацию, он сказал, что все понимает и будет готовиться к финалу. Сделает все, что от него зависит. Так и должно быть. В любом случае я благодарен Пинчуку. Он уже боксировал с разбитым носом и ровный бой показал. Поэтому я в него верю.



Напомним, ранее стало известно, что опытный тяжеловес Василий Левит (до 91 килограмма) не сможет помочь профессиональному клубу "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес". Он травмировал руку, но это не помешает ему готовиться к ЧМ в Германии. Под вопросом было участие и двух других сборников - Абильхана Аманкула (до 75 килограммов) и Камшыбека Кункабаева (свыше 91 килограмма).



Финальная встреча седьмого сезона Всемирной серии бокса между клубами "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" пройдет 15 июля в столице Казахстана. Каждая из команд по два раза выигрывала турнир и в случае победы станет самым титулованным участником состязания.