Аманкул и Кункабаев вслед за Левитом могут пропустить финал WSB в Астане

Новостями поделился тренер сборной Мырзагали Айтжанов.
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Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о травме Василия Левита и прокомментировал участие двух других сборников в финале WSB, который пройдет в Астане.
- Все было нормально. Он уехал домой, и там повредил руку, - рассказал тренер о травме Левита. - Наложили гипс. Он мне звонил и рассказал всю ситуацию.
- Теперь у команды сбор ОФП. Когда он стартует?
- 12 июля начнется.
- Примет ли участие Левит?
- Конечно.
- А по другим боксерам все нормально? Все здоровы?
- Мы в свое время разделили команду. За "Астана Арланс" выступают многие вторые номера сборной страны. Могут хорошо выступить против кубинцев. Но... Нас попросили о поддержке, и три боксера должны были помочь в финале. Но у Аманкула травма руки была... Сейчас - повреждение у Левита. Кункабаев принимал участие в сборе, но по семейным обстоятельствам он вынужден был уехать домой.
У Аманкула личный тренер Акурпеков, главный тренер "Астана Арланс", поэтому, они сами решат, будет ли он боксировал в финале.
Напомним, ранее появилась информация, что Василий Левит, Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев могут усилить профессиональный клуб "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес". Личный тренер Левита Александр Стрельников рассказал о травме подопечного, а наставник "арланов" Нурлан Акурпеков назвал имя боксера, который его заменит.