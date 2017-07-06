Тренер "Астана Арланс" назвал замену Василию Левиту в финале WSB

Призер Олимпиады-2016 пропустит бой из-за травмы.
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Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков прокомментировал в беседе с корреспондентом Vesti.kz возможность участия серебряного призера Олимпийских игр-2016 Василия Левита за казахстанский клуб в финале Всемирной серии бокса и назвал боксера, который его заменит.
- Василия Левита не будет. Он отказался, - поделился Акурпеков, комментируя участие титулованного боксера в финале Всемирной серии бокса.
- Есть информация, что у него травма... Из-за этого он отказался от участия в этом матче.
- Не могу ничего сказать... Это нужно уточнить у главного тренера сборной или у личного тренера.
- А кто заменит Василия в финале?
- Антон Пинчук.
Напомним, ранее появилась информация, что опытный тяжеловес Василий Левит может усилить профессиональный клуб "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес". Должен стать казахстанец и основным кандидатом на "золото" чемпионата мира в Германии, который стартует в конце августа.