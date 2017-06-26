Левит и Аманкул усилят "Астана Арланс" в финале WSB - Айтжанов

Бои с "Куба Домадорес" за "золото" пройдут 15 июля в Астане.
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Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит может выступить в финале Всемирной серии бокса за "Астана Арланс", передает корреспондент Vesti.kz.
"В финале для усиления казахстанского клуба "Астана Арланс" в матче с кубинцами состав команды пополнят Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев", - заявил главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов.
Боксеры выступают в категориях до 75 килограммов, до 91 килограмма и свыше 91 килограмма. Все трое вошли в предполагаемую команду, предложенную Vesti.kz как потенциальное усиление "арланов".
Сейчас все три "новобранца" находятся в составе сборной страны на оздоровительном сборе в Турции. 29-летний Левит уже выигрывал Всемирную серию бокса: в 2015 году в составе "Астана Арланс". В составе олимпийской команды опытный тяжеловес становился трехкратным чемпионом Азии, а год назад выиграл "серебро" на Играх-2016.
19-летний Аманкул делает первые шаги во взрослом боксе. Он выиграл прошлогодний чемпионат Казахстана, а на ЧА-2017 в Ташкенте стал бронзовым призером. 25-летний супертяжеловес Кункабаев выигрывал в 2014 году первенство мира среди военнослужащих. Чемпионат Азии этого года Камшыбек завершил с серебряной медалью.
Напомним, финальный матч Всемирной серии бокса пройдет в Астане 15 июля. За победу в состязании поборются два клуба, дважды уже выигрывавшие турнир - "Астана Арланс" и кубинский "Куба Домадорес".