Сборная Казахстана по боксу проводит восстановительный сбор перед подготовкой к чемпионату мира

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Сборная Казахстана по боксу проводит восстановительный сбор перед подготовкой к чемпионату мира

Впереди у боксеров два домашних сбора - в Академии бокса AIBA и в Астане.

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7 Комментариев
Фото из социальных сетей Камшыбека Кункабаева
Фото из социальных сетей Камшыбека Кункабаева

Национальная сборная Казахстана по боксу начинает подготовку к чемпионату мира, который стартует в конце августа в Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Лицензии на турнир получили девять боксеров. 

После успешного Кубка Президента в Астане казахстанские боксеры приступают к комплексному тренировочному процессу, где самое важное - набрать форму к чемпионату мира в Гамбурге, который стартует 25 августа.

До первенства у боксеров запланированы два домашних сбора - в Академии бокса AIBA и в Астане. Но они будут позже. Сейчас спортсмены восстанавливаются в Турции перед тем, как начать новые нагрузки. Сбор продлится десять дней.

Одним из самых активных "блогеров" является супертяжеловес Камшыбек Кункабаев. Для 26-летнего боксера, ставшего серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте, мировой турнир станет дебютным.









На фото с Камшыбеком можно узнать и некоторых других будущих участников ЧМ - Азамата Исакулова (до 52 килограммов) и Абильхана Аманкула (до 75 килограммов).



Бекдаулет Ибрагимов (на фото слева, до 64 килограммов) за одним столом с призерами молодежных чемпионатов мира - Султаном Заурбеком (до 60 килограммов) и Шалкаром Айхынбаем (до 49 килограммов).

Полностью список боксеров сборной Казахстана, которые выступят на ЧМ в Германии, выглядит так:

До 52 килограммов - Азамат Исакулов;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов - Адилет Курметов;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов;
До 91 килограмма - Василий Левит;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.

Напомним, чемпионат мира по боксу в Германии стартует 25 августа и может стать одним из последних, который проводится в десяти весовых категориях. AIBA планирует к Олимпиаде-2020 сократить число весовых категорий до восьми, чтобы добавить две к женским весам.

Фото из социальных сетей боксеров.

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Galumjan Baikazakov 26 июня 17:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 290
Прикольное селфи.Лишь бы непрофукали почотные места.
Ответить 0
 
NuLL 26 июня 18:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Какая разница все равно опозоритесь
Ответить -1
 
ILYAS TLEUMURATOV 26 июня 18:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
69 кг Ахметовты апарындар, онда бреттеги озбек боксері тагы женеді
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali 26 июня 18:47
Статус: Профи
Рейтинг: 311
Ахметов бокстесип женген жок озбекти.ниявка болды.Аблайхан реванш болады сол кыз бизжерге
Ответить 0
 
Aqmetov Kidirgali 26 июня 18:47
Статус: Профи
Рейтинг: 311
Биздерге
Ответить 0
 
Darhan A. 26 июня 20:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Жанибек Алимханулы кайдаjQuery18106537254915805463_1498485706681? Садриддинге де мумкиндик беру керек.
Ответить 0
 
Darhan A. 26 июня 20:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Жанибек Алимханулы кайдаjQuery18106537254915805463_1498485706681? Садриддинге де мумкиндик беру керек.
Ответить 0
 