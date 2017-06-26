Сборная Казахстана по боксу проводит восстановительный сбор перед подготовкой к чемпионату мира

Впереди у боксеров два домашних сбора - в Академии бокса AIBA и в Астане.
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Национальная сборная Казахстана по боксу начинает подготовку к чемпионату мира, который стартует в конце августа в Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Лицензии на турнир получили девять боксеров.
После успешного Кубка Президента в Астане казахстанские боксеры приступают к комплексному тренировочному процессу, где самое важное - набрать форму к чемпионату мира в Гамбурге, который стартует 25 августа.
До первенства у боксеров запланированы два домашних сбора - в Академии бокса AIBA и в Астане. Но они будут позже. Сейчас спортсмены восстанавливаются в Турции перед тем, как начать новые нагрузки. Сбор продлится десять дней.
Одним из самых активных "блогеров" является супертяжеловес Камшыбек Кункабаев. Для 26-летнего боксера, ставшего серебряным призером чемпионата Азии в Ташкенте, мировой турнир станет дебютным.
На фото с Камшыбеком можно узнать и некоторых других будущих участников ЧМ - Азамата Исакулова (до 52 килограммов) и Абильхана Аманкула (до 75 килограммов).
Бекдаулет Ибрагимов (на фото слева, до 64 килограммов) за одним столом с призерами молодежных чемпионатов мира - Султаном Заурбеком (до 60 килограммов) и Шалкаром Айхынбаем (до 49 килограммов).
Полностью список боксеров сборной Казахстана, которые выступят на ЧМ в Германии, выглядит так:
До 52 килограммов - Азамат Исакулов;
До 56 килограммов - Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов - Адилет Курметов;
До 64 килограммов - Бекдаулет Ибрагимов;
До 69 килограммов - Абылайхан Жусупов;
До 75 килограммов - Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма - Ерик Альжанов;
До 91 килограмма - Василий Левит;
Свыше 91 килограмма - Камшыбек Кункабаев.
Напомним, чемпионат мира по боксу в Германии стартует 25 августа и может стать одним из последних, который проводится в десяти весовых категориях. AIBA планирует к Олимпиаде-2020 сократить число весовых категорий до восьми, чтобы добавить две к женским весам.
Фото из социальных сетей боксеров.