Олимпийский призер Василий Левит получил травму и не сможет выступить в финале WSB за "Астана Арланс"

Ситуацию прокомментировал тренер боксера.
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Личный тренер призера Олимпиады-2016 Василия Левита Александр Стрельников рассказал корреспонденту Vesti.kz о повреждении подопечного, а также поделился планами восстановления.
- Александр Владимирович, есть информация, что Василий получил травму и не выступит в финале WSB за "Астана Арланс".
- Да, он не сможет выступить. У него трещина. Наложили гипс. Дай Бог, чтобы успел восстановиться к чемпионату мира.
- А какие сроки восстановления?
- Сейчас он уедет на сбор ОФП. Будет работать на ноги и остальные группы мышц. А когда гипс снимут, будет полноценно работать. Процесс восстановления зависит от того, как заживет рука. А работать все равно нужно - даже с больной рукой.
- Трещина серьезная?
- Я не врач. Я не буду говорить о его серьезности. Но боксировать он не может. Он в гипсе.
Напомним, ранее появилась информация, что опытный тяжеловес Василий Левит может усилить профессиональный клуб "Астана Арланс" в финале Всемирной серии бокса с командой "Куба Домадорес". Называют Левита и главным кандидатом на медали чемпионата мира-2017, который начнется в конце августа в Германии.