Назван боксер, который может принести победу "Астана Арланс" в финале с "Куба Домадорес"

Финальная встреча пройдет 15 июля в Астане.
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Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, кто представит казахстанский клуб в "дополнительном" поединке финала Всемирной серии бокса и может принести команде итоговую победу.
- Если матч завершится вничью, то по регламенту положен дополнительный поединок. В каком весе он пройдет и кого Вы хотите выставить?
- До 52 килограммов. На Кубке Президента мне очень понравился один боксер... Он был в нашем резерве и раньше. Олжас Байниязов из Южно-Казахстанской области. Я ему доверяю это место. В случае равного исхода боя он может "вытащить" команду. Я его готовлю к этому матчу - он вместе с нами сбор прошел.
На Кубке Президента он показал лучшие бои. Я посмотрел его поединки - он в хорошей форме. Быстрый боксер. С весом проблем нет. Хотя он ни разу в пятираундовый бой не проходил, но когда-то нужно начинать, перешагнуть эту черту. Поэтому я выбрал его.
Добавим, ранее главный тренер "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков рассказал о формировании основного состава из десяти боксеров, которым предстоит в финале Всемирной серии бокса встретиться с соперниками из "Куба Домадорес".
Финальная встреча седьмого сезона Всемирной серии бокса между клубами "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" пройдет 15 июля в столице Казахстана. Каждая из команд по два раза выигрывала турнир и в случае победы станет самым титулованным участником состязания.