Двукратный призер Олимпиад рассказал, как боксеры "Астана Арланс" должны победить кубинцев

Финал WSB в Астане пройдет 15 июля.

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер клуба "Астана Арланс" Болат Жумадилов рассказал в беседе корреспонденту Vesti.kz, где он видит шансы на победу в финальных боях Всемирной серии бокса с соперниками из "Куба Домадорес".



- Кубинцы - это очень серьезные соперники, выиграть у них не очень-то и просто. Мы высоко оцениваем их возможности и настраиваемся на них. Для нас это плюс. И наш казахстанский бокс не слабее, поэтому мы настраиваемся дать хороший бой соперникам.



- В этом матче есть несколько сильных противостояний, которые могут решить исход встречи. Приехал Ла Крус, который несколько финалов выиграл у нашего Ниязымбетова. С Вашей профессиональной точки зрения, за счет чего можно переиграть кубинских боксеров? Ведь побить их не так просто.



- Почему же?! Можно и побить, и переиграть. Все зависит от самого боксера. Как он настроен. Наша задача - вести плотность боя. У кубинцев можно выиграть только за счет плотности боя. Ни в коем случае нельзя давать расслабляться. Давать передышку. За каждую ошибку - наказывать. Нужно резать углы и не давать кубинцам свободы.



Все наши ребята - состоявшиеся боксеры. Они прошли ряд больших турниров. У нас есть лидеры. Такие ребята, как Темиртас Жусупов, Закир Сафиуллин и Антон Пинчук. Они известны в мире бокса. Здесь мы корректируем их действия, но ничему новому не учим. Я делюсь только своим опытом. У них есть своя школа. Своя база. Наша задача - подкорректировать, правильно подготовить и вывести на ринг.

Напомним, финальная встреча клубов "Астана Арланс" и "Куба Домадорес" во Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в столице Казахстана 15 июля. Ранее были обнародованы составы пар, а главный тренер "арланов" Нурлан Акурпеков рассказал о трудностях в формировании команды. Перед финалом казахстанцы провели открытую тренировку.