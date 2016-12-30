Для меня неожиданность, что я обошел Головкина, Баландина, Елеусинова и Рахимова - Левит

Читатели Vesti.kz признали Василия лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года.

Боксер Василий Левит, которого читатели Vesti.kz признали лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года, прокомментировал свою победу в голосовании.

Он признался, что результат стал для него полной неожиданностью, и поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем читателям Vesti.kz, которые голосовали за меня! Если честно, для меня стало неожиданностью, что я обошел такого чемпиона, как Геннадий Головкин, а также обладателей олимпийского "золота" Дмитрия Баландина, Данияра Елеусинова, Нижата Рахимова. Очень приятно, что мои спортивные достижения болельщики оценивают так высоко, я постоянно чувствую их поддержку. Постараюсь и в 2017 году также радовать любителей бокса своими победами", - сказал Василий Левит.

Отметим, что в голосовании Левит набрал 2 104 голоса, что составило 34 процента. Вторым стал боксер-профессионал Геннадий Головкин (1 856), а третьим - олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин (911).

В 2016 году Левит стал серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале он единогласным решением судей проиграл россиянину Евгению Тищенко, но зрители в зале освистали этот вердикт. Настоящим победителем Олимпиады назвали Левита тысячи специалистов и болельщиков со всего мира, а в Казахстане боксера наградили именно как олимпийского чемпиона.