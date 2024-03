WTA отреагировала на победу Рыбакиной в Майами

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№4) в матче второго круга турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), сообщают Vesti.kz. Ее соперницей была была датчанка Клара Таусон (№92).

Первый сет завершился в пользу Таусон - 6:3. В двух остальных Рыбакина оказалась сильнее - 7:5, 6:4. Встреча длилась два часа и 26 минут.

"Елена Рыбакина преодолела напор Таусон и одержала победу в трех напряженных сетах в своем стартовом матче на турнире!", - отмечает официальный аккаунт WTA в соцсети Х.

Got there in the end 🙌



Elena Rybakina overcomes a spirited effort by Tauson to prevail in 3 tight sets in her opening match of the tournament!#MiamiOpen pic.twitter.com/aA7A6Y1myI