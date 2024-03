Рыбакина догнала Швентек после победы над девятой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, добилась уникального достижения после победы над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

По информации OptaAce", с 2020 года Рыбакина является одной из двух теннисисток с процентом побед 70% и выше на турнирах WTA 1000 против соперниц из топ-10 рейтинга, наряду с Игой Швентек (71,4%) - минимум 10 матчей.

Соперницей Рыбакиной по полуфиналу турнира в Майами станет белоруска Виктория Азаренко (№32), которая в другом четвертьфинале победила казахстанку Юлию Путинцеву (№68). Матч состоится 28 марта.

70 - Since 2020, Elena Rybakina (70%) is one of only two players with a winning percentage of 70% or higher at WTA-1000 events against top 10-ranked opponents, along with Iga Swiatek (71.4%) - minimum 10 matches. Survive.