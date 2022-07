Уроженец Казахстана прокомментировал свою мощную досрочную победу в главном бою на турнире UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев прокомментировал свою досрочную победу на турнире UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок против экс-чемпиона промоушена, известного бразильца Рафаэля Дос Аньоса, стал главным на вечере бокса. Физиев нокаутировал соперника в последнем раунде, заработав за это бонус UFC. Видео боя можно посмотреть здесь.

"Я же говорил, я лучший Рафаэль в UFC, - написал боец в твиттере. - Ничего, кроме уважения к будущему члену Зала славы Дос Аньосу. Спасибо за возможность".

Told you, I’m the best Rafael in UFC 😁

Nothing but respect to the future hall of famer @RdosAnjosMMA Thanks for the opportunity 🤝