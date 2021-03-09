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Андерсон Силва, Джон Джонс, а теперь и Петр Ян. Кто из звезд UFC проигрывал бои дисквалификацией за запрещенные удары

Также вспомнили "легальные нарушения" от Хабиба.

Андерсон Силва, Джон Джонс, а теперь и Петр Ян. Кто из звезд UFC проигрывал бои дисквалификацией за запрещенные удары
Петр Ян. Фото: MMA Junkie©️
Новости спорта Смешанные UFC
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На прошлых выходных в Лас-Вегасе (США) прошел крупный турнир организации Ultimate Fighting Championsip - UFC 259. Событие включило в себя три титульных боя, в одном из которых сошлись представители легчайшего веса - россиянин Петр Ян (15-2) и американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг (20-3). Чемпион из России не сумел защитить свой пояс, проиграв в поединке дисквалификацией за запрещенный удар. Корреспондент Vesti.kz вспомнил несколько известных случаев из прошлого, когда такое происходило с другими именитыми бойцами UFC

Для Яна это была первая защита титула, завоеванного прошлым летом. В соперниках был претендент номер один, занимавший первую строчку в рейтинге дивизиона. В самом начале поединка россиянин отдал инициативу Стерлингу, давая сопернику работать. Такая же манера боя была во второй пятиминутке. 

Но затем стало ясно, что Алджамейн начал уставать и стал медленнее. Его попытки тейкдаунов были ужасными, а Петр продолжал попадать по противнику в стойке. Базовый борец Стерлинг в одну калитку проиграл боксеру Яну по количеству успешных тейкдаунов, а также принимал на себя все больше урона на ногах. 

Многие стали понимать, что все идет к тому, что Ян победит решением, более чем уверенно забрав концовку, либо же вовсе удосрочит соперника. Но все завершилось самым непредсказуемым образом... 

В четвертом раунде Петр совершил роковую ошибку, нанеся удар коленом в голову соперника, фактически находившегося в партере. Алджамейн обеими руками дотрагивался до канваса, а также на настиле было его правое колено. Ян не заметил всех деталей и нанес запрещенный удар. 

Сопернику дали максимальное время на восстановление - пять минут. Но Стерлинг так и не смог подняться, плакал в октагоне и всем видом показал, что такой пояс ему не нужен. Что же касается Петра, то он впервые уступил в рамках UFC, утратив свой пояс. После поединка многие обвинили Алджамейна в актерской игре, фальши и немужском поведении, но это уже мало волновало американца, праздновавшего триумф с друзьями. 

Говоря о похожих случаях, можно начать с экс-звезды промоушена Андерсона Силвы (34-11-0-1). В начале 2006 года он выступал еще в лиге ROTR, где встретился с японцем Юсином Оками (36-14). В середине первого раунда будущий бразильский чемпион нанес запрещенный удар в партере, находясь в положении на спине. Соперник отказался продолжать поединок, после чего ему присудили победу. Андерсон был рассержен этим решением, он настаивал на том, что не знал об этом правиле. Но, как мы привыкли, незнание правил не освобождает от ответственности. Так и здесь получилось с Силвой.

Спустя пять лет бойцы встретились уже в октагоне UFC, возглавив один из турниров. Силва победил Оками техническим нокаутом во втором раунде. 

Еще более известным является случай с участием Джона Джонса (26-1-0-1). Легендарный представитель полутяжелого дивизиона, недавно поднявшийся в тяжелый вес, свое единственное поражение в карьере потерпел дисквалификацией. В декабре 2009 года он встретился с Мэттом Хэмиллом (13-8) в своем четвертом выступлении под эгидой UFC. В концовке первого раунда поединок был остановлен, когда Джонс забил соперника локтями. Во время объявления результата боя Джонс находился в невероятном потрясении. Его дисквалифицировали за удары локтями "12-6", которые наносятся сверху вниз. Это один из запрещенных ударов в UFC. 

Так Хэмилл, особо не добившийся каких-то больших достижений в ММА, вошел в историю как единственный (на данный момент) файтер, сумевший победить Джонса, пусть и дисквалификацией. 

Но самое интересное, что Джонс вполне мог проиграть таким же образом во второй раз. В марте 2019 года Джон защищал пояс в поединке с Энтони Смитом (34-16). В концовке четвертого раунда чемпион нанес запрещенный удар коленом сопернику, после чего Смиту понадобилось время, чтобы прийти в себя. Энтони, несмотря на возможность отказаться от продолжения боя и завладеть поясом путем дисквалификации, продемонстрировал мужество, решив продолжить поединок. С Джонса сняли балл, но по итогам пяти раундов он победил единогласным решением судей. 

Многие из тех, кто критиковал Стерлинга, напоминали случай со Смитом. Но самое интересное, что сам Джонс поздравил Алджамейна с победой, заявив, что незаконное колено - не вина Стерлинга:

Ян в ответ на это напомнил Джонсу о его "промахе", где все обернулось для него хорошо лишь благодаря характеру соперника:

Так или иначе, в UFC есть определенный свод правил, в которых имеется и перечень запрещенных ударов. Перед каждым турниром для всех бойцов проводят инструктаж, даже если спортсмен всю жизнь выступает в этой организации. Говоря о лигах, стоит отметить, что в некоторых промоушенах правила отличаются.

Одним из ярких примеров является восьмой бой Хабиба Нурмагомедова (29-0), который прошел в 2010 году на турнире Golden Fist Russia. Его соперником был соотечественник Али Багов (30-11). По итогам двух раундов победу одержал Хабиб, которому удавалось контролировать соперника в партере, а также наносить ему удары головой по лицу. После попадания в UFC от таких вещей "Орлу" пришлось отказаться. Удары головой можно отчетливо увидеть в следующем видео:

Отметим, что в бою Ян - Стерлинг был первый случай в истории UFC, когда действующий чемпион проигрывал схватку претенденту из-за грубого нарушения правил. 

Напомним, что ранее появилась информация о поединке-реванше между Яном и Стерлингом. Менеджером Петра является казахстанец Саят Абдрахманов.

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Метки:
США Россия MMA Лас-Вегас UFC Нурмагомедов Хабиб Абдрахманов Саят Ян Петр

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