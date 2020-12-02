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"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике

Возвращение Шавката намечено на март 2021-го.

"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов (13-0) дал интервью в Instagram-эфире UFC Russia. Корреспондент Vesti.kz предлагает вашему вниманию самые интересные высказывания непобежденного казахстанца и комментатора телеканала UFC TV Давида Багдасаряна.

- Где ты сейчас находишься? В каком ты сейчас тренировочном состоянии?


- В данный момент нахожусь в Актобе. Не тренируюсь особо, честно говоря. Занимаюсь своими делами.

- Чуть больше месяца прошло с момента дебюта в UFC. Теперь уже было время все переварить. Ты уже осознаешь, как изменилась твоя жизнь и что произошло за этот месяц?

- Да, конечно, много чего изменилось, особенно популярность. Люди начали больше узнавать. В остальном все так же. На улице узнают. Те, кто интересуется (ММА), практически все знают. Некоторые так смотрят на меня, как будто хотят со мной подраться (смеется). 

- Даже из местных смотрят агрессивно?

- Не то что агрессивно, просто так пристально смотрят, как будто людей раньше не видели (смеется). Или они думают: "Это Шавкат или нет?". Я просто люблю пешком ходить, гулять. Если кто-то увидит, наверное, подумает: "Что он делает, пешком ходит?"

- Когда ты оказался в октагоне, сам Брюс Баффер объявлял твое имя. Что ты тогда почувствовал?

- Честно говоря, особо чувств не было. Я когда получал экипировку UFC, вот
тогда я радовался, что дошел до этого момента. А перед боем был лишь настрой.



- А как ты борешься с мандражом? Есть ли у тебя какие-то свои фишки?

- Просто стараюсь быть хладнокровным при выходе в клетку. Переживаю, конечно, ведь вся страна смотрит, болельщики. Я все это чувствую. У меня неплохо получается контролировать. Раньше было на первых соревнованиях, слишком сильно волновался и уходило достаточно сил. 

- Сейчас волнения уже меньше, даже в UFC?

- Да, конечно. В прошлый раз когда выходил, я целый год не дрался, но все равно чувствовал себя отлично. У меня была хорошая подготовка и сам был настрой. Против кого бы ни вышел, то выступил бы с таким же настроем и желанием победить. 

- Когда Баффер объявлял тебя, то между именем и фамилией добавил слово "Номад" - твое прозвище, что означает "Кочевник", как я понимаю. Вопрос такой: откуда оно произошло и кто его придумал?

- Это придумал Анатолий Ким (Президент федерации ММА Казахстана - прим. ред.). Мы работали когда-то с ним, у нас турниры были - "Битва номадов". Им нужен был боец, поэтому я за них выступал. Мне кажется, что мне прозвище "Номад" подходит. Казахи - кочевники, нормальный вариант (улыбается).

- В принципе подходит, да. Хорошее такое, подходит. К тому же у тебя довольное уникальное прозвище.

- Да, ну остальные обычно все выбирают "Снайпер" или что-то вроде такого (смеется).

- "Ночной кошмар" есть еще.

- Да, "Киллер", что-то еще связанное с убийством, непонятно. Я просто "Кочевник" и все (улыбается). 

- Шавкат, у тебя был яркий финиш в первом бою, но ты не получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Расстроился ли ты и ждал ли бонуса после такой победы? 

- Да, конечно, ждал. Но там, в принципе, у всех бои завершались досрочно. Возможно, если бы в другом карде выиграл таким же образом, то получил бы бонус. Смотря какой турнир. На моем турнире было трудно. Самое главное для меня было выйти туда и выиграть, а все остальное - второстепенно. 



- Изначально твой дебют должен был состояться в начале года, в марте. Несколько раз все это откладывалось и аж до октября дотянулось. Как прошли эти полгода с марта по октябрь? Как тебе было в состоянии неопределенности, чем занимался?

- Честно говоря, расстроился, когда готовился. Из-за пандемии, получается, это не моя вина. В аэропорту, можно сказать, развернулись домой. Во второй раз было мало времени, руку травмировал, заболел, не успел подготовиться. Я не мог тогда выступить. В конце концов дебютировал, и я рад, что так получилось. Все, что ни происходит, - к лучшему.

- Среди тех, с кем планировался твой бой, были Фабиньски, Эмеев, Элизеу Дос Сантос. Сейчас было бы интересно вернуться к одному из этих боев, с кем-то хотел бы подраться?

- Особо таких желаний нет. UFC, в принципе, нового соперника мне нашли. Просто пока все не подписали контракт, еще не объявляли. Ну это другой соперник, хороший тоже перспективный боец. Посмотрим.

- Ты уже знаешь, с кем будешь драться?

- Примерно знаю. Но может все еще поменяться, если будет травма. Ну мне предложили.

- Озвучить его фамилию пока не можешь? Или намекнуть, из какой он страны?

- Пока нет. Пока подождите, не торопитесь, все будет по плану (улыбается).

- Если кто-то из русскоговорящих захочет подраться с тобой, согласишься?

- Особо такого желания нет с кем-то подраться, кого-то побить. Ну если UFC предложит и соперник будет не против, то, конечно, соглашусь. Мы - бойцы, это наша работа. От кого-то отказываться - я этого не понимаю.

- У тебя полусредний вес, в котором сейчас много движений происходит. Закрывает год турнир, возглавляемый Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом. Что вообще думаешь об этом поединке? (Бой был отменен в ночь на среду ввиду положительного теста на коронавирус у Эдвардса, Чимаеву уже ищут нового соперника - прим. ред.).

- Не знаю, хороший бой получится. Проверим, как Хамзат себя покажет. Он сейчас начинает много говорить, посмотрим, как будет делом доказывать. У него было три соперника вот таких... Пускай докажет делами. Он уже, конечно, доказывал, но соперники его были ниже уровнем. Два дебютанта и третий с большим количеством поражений. Наверное, когда соперники выходят с ним, то боятся его (улыбается). Но, допустим, если я выйду с ним, такого не будет. Задний ход, всего такого. Мы-то не американцы, не европейцы, честь не позволяет. В принципе, все говорят про бой с Хамзатом, но у меня конкретного желания подраться с ним нет. Но если UFC предложит, то я не откажусь, подерусь с ним. Проверим и Хамзата, и Эдвардса. 

- После того, как ты победил Алекса Оливейру, ты сам предложил свести тебя с "Ковбоем" Серроне.

- Да, у меня было желание. Я не просил менеджера устроить этот бой, но у меня есть интерес. "Ковбой", в принципе, неплохой боец, с хорошими соперниками дрался. Раньше был топовым, да и сейчас неплохой. Было бы интересно. 

- Это твоя идея была - вызвать Дональда Серроне?

- Да, конечно, моя идея. Я не люблю чьи-то идеи брать, у каждого свое мнение. Конечно, слушаю всех, но самые главные решения сам принимаю.

- Серьезных разговоров по бою с ним так и не было?

- Нет, я видел, что он в легкий вес спускается. Нет желания вызывать его, хайп ловить. Если он уже в 70 килограммах настроился драться, то значит, он уже не будет биться в полусреднем весе. Информацию про Серроне мне скидывали люди, а так не очень сильно слежу за ситуацией в промоушене (улыбается).

- Заметно, что ты не очень активен в социальных сетях. Тебе это просто не интересно? Много ли времени проводишь в соцсетях?

- Да, в основном сижу в Instagram. Люблю больше смотреть. По идее, много сижу. Но выкладывать каждый свой шаг - неинтересно. Я, конечно, стараюсь что-то выкладывать, но пока плохо получается. Я сам веду свой Instagram.



- Но, в принципе, это, наверное, помогает многим бойцам стать популярнее. Так что, может быть, стоит задуматься?

- Ну да, нужно подумать. Хотя, в принципе, у меня немало подписчиков, хватает (смеется).

- Примерно когда собираешься провести свой следующий бой?

- Где-то в марте. Хотел изначально в январе, но туда уже не успею, да и все места заняты. В марте, думаю, в Америке. Как раз виза будет. Буду потихоньку готовится, сильно себя не нагружая. 

- А с какого момента начнешь лагерь?

- Через недели две начну в физическом плане готовиться. Свои планы есть, но не хочу о них рассказывать.

- У тебя какие-то секреты, новые фишки?

- Да (улыбается).

- Сделал ли все, что хотел, в 2020 году? Или есть такие вещи, которые не успел осуществить?

- В принципе, доволен. Но из-за пандемии не все получилось.

- А на 2021 год?

- На 2021 очень большие планы, сильный настрой. Хочу выступить три раза в следующем году, это нормально.



- Поскольку впереди Новый год, у нас есть такой "фановый" вопрос. Если бы Дед Мороз существовал, что бы ты попросил у него? 

- Да не знаю... Если что-то хочу, то не люблю рассказывать об этом людям (улыбается). Будет секретом. 

- Теперь вопросы от подписчиков. Какое твое любимое блюдо?

- Мясо, все, что с мясом. Люблю бешбармак, плов, манты, шашлык - все, что связано с мясом.

- А мясо какое любимое?

- Конина и баранина.

- Учишь ли ты сейчас английский язык?

- Собираюсь начать. Просто сейчас времени нет.

- Шавкат, как твоя семья относится к тому, чем ты занимаешься?

- Нормально относится. Понимают, что этот спорт непростой. Переживают, конечно, мама, братья. Понимают, что это серьезное дело, интересуются моим самочувствием. Все поддерживают одинаково, мама переживает, даже бои уже не смотрит. Брат всегда подсказывает, как бить надо, свои "двойки", хоть и сам не умеет (смеется). Мне смешно от этого. Мне приятно, когда подсказывает. Хоть то, что они подсказывают, я и не буду делать, но это прикольно. 

- Советы слушаешь, они тебе нравятся, но делать не будешь?

- Да, конечно. Куда мне, я сам знаю этот спорт, выступаю.

- Какая у тебя была мечта в детстве?

- Даже не знаю. Всегда любил спорт, соревнования. Хотел бы военным быть. Даже не получилось в армию сходить из-за спорта. Когда начал профессионально заниматься, то уже не осталось желания идти служить. Потому что год бы потерял, а нужно семью кормить, такие дела. 

- Есть ли у тебя приемы, которые помогают справиться с волнением? Какие-то советы другим людям?

- Нет, не знаю (улыбается). У каждого своя психология. Когда соперник мой ошибается, я пытаюсь воспользоваться его оплошностью, не простив этого. Чтобы не расслаблялись. Нельзя недооценивать соперника, начинать с ним "играться", каким бы противник ни был. 

- Какое-нибудь напутствие своим болельщикам и подписчикам?

- Жігіттер, ребята, всем спасибо, что смотрите эфир. Сейчас сколько? 2752 зрителя. Всем, кто смотрит, - рахмет! Следите за боями, болейте, поддерживайте наших бойцов. Всем желаю удачи, крепкого здоровья, аман болыңдар!

Запись прямого эфира с Шавкатом можно посмотреть здесь.

 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат Казахстан

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