Мбаппе и Холанд внесли раздор в "Реале"

В сети появилось видео с участием футболистов мадридского "Реала", которые сравнивают француза Киллиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда, передает Vesti.kz.

В споре участвовали британец Джуд Беллингем и француз Орельен Чуамени.

"Холанд невероятный парень", - заявил Беллингем.

"Нам все равно", - парировал Чуамени.

"Он лучше, чем твой мальчик, Мбаппе", - подчеркнул Джуд.

В ответ Чуамени со словами "пожалуйста, пожалуйста", предпочел замять диалог.

Bellingham: "He [Haaland] is an unbelievable guy"



Tchouameni: "We don't care"



Bellingham: "He's better than your boy [Mbappe]"



Tchouameni : "Please please" 😭pic.twitter.com/lZKDjcqsTc