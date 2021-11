Промоутер встал на защиту Головкина и вспомнил отказ именитых боксеров от крупных гонораров за бой с GGG

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), заявил, что именитые британские боксеры Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) и Крис Юбенк (31-2, 23 КО) в свое время не захотели драться с GGG, хотя им сделали выгодное предложение.

Как отмечает Fightnews.info, один из пользователей соцсетей раскритиковал Головкина за то, что он не отказывался драться с полусредневесами, и Леффлер встал на защиту своего подопечного.

"Да, Головкин подрался против Келла Брука, на тот момент первого номера полусреднего веса, когда Билли Джо Сондерс и Крис Юбенк-младший отказались от крупнейших гонораров в карьере за бой с GGG в их родной стране, Великобритании. Но вам нравится упускать эти факты. Головкин и Брук собрали аншлаг на O2 Arena в Лондоне. Британские фанаты пришли, чтобы вживую увидеть Головкина", - написал Леффлер на своей странице в твиттере.

Yep, against Brook, the #1 rated WW at the time when BJS and Eubanks Jr turned down career high paydays to fight GGG in their home country of UK, but you like to leave those #facts out. GGG/Brook sold out the @O2 in London and the UK fans got to see GGG live #worldwide