Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) отреагировал на победу мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33 КО) над аргентинцем Гонсало Корией (21-6, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мунгия нокаутировал Корию в третьем раунде и официально стал претендентом на бой с Алимханулы.

"Он согласен драться со мной??? Все знают ответ!" - написал Жанибек в Twitter.

??? Does he agree to fight me ??? 😁 Everyone knows the answer! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 20, 2022

При этом Мунгия хочет весной заполучить поединок с другим казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), а не с Алимханулы, который со своей стороны также не заинтересован во встрече с Хайме.

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