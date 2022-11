Появилась реакция Алимханулы на победу мексиканца с 33 нокаутами

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) отреагировал на победу мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33 КО) над аргентинцем Гонсало Корией (21-6, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мунгия нокаутировал Корию в третьем раунде и официально стал претендентом на бой с Алимханулы.

"Он согласен драться со мной??? Все знают ответ!" - написал Жанибек в Twitter.

??? Does he agree to fight me ??? 😁 Everyone knows the answer!