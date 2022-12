Жанибек Алимханулы стал претендентом на нокаут года

Промоутерская компания Top Rank представила нокауты, претендующие на звание года, сообщает корреспондент Vesti.kz. В них вошел и нокаут Жанибека Алимханулы.

В мае этого года казахстанский боксер стал "временным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе, во втором раунде вырубив британца Дэнни Дигнума.

Этот нокаут и оценили в Top Rank.

What is your #TopRankAccolades KO of the Year? 🏆 pic.twitter.com/DNbq73HT8m